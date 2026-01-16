メンバー脱退でも影響なし？NewJeans、『OMG』がSpotifyでグループ“初”の9億回再生突破！ | RBB TODAY

ガールズグループNewJeansが、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォーム「Spotify」で、グループ初となる“9億回再生”楽曲を誕生させた。

1月16日、Spotifyによると、NewJeansのシングルアルバム『OMG』の同名タイトル曲『OMG』が、1月14日基準で累計9億13万6493回再生を記録した。

同曲は昨年3月に累計8億回再生を突破して以降、約10カ月でさらに1億回再生を上乗せし、着実なグローバル人気を改めて証明した。

『OMG』はUKガラージのリズムとトラップリズムが融合したHIPHOP R&B曲。「Oh my oh my God」という歌詞に合わせ、手を頭に乗せて首を軽く振るポイントダンスが、弾むように明るいメロディーと調和し、強い中毒性を生み出して多くの支持を集めている。

同曲は2023年1月のリリース後、アメリカ・ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で最高74位を記録し、6週連続でチャートインするなど、当時K-POP新人としては異例の成果を残した。

さらに「グローバル200」では10位、ビルボードジャパン「HOT 100」では7位にランクインするなど、世界各国の主要チャートで存在感を示した。特に同アルバムに収録された『Ditto』とともに、国内外の主要チャート上位を長期間席巻し、その年を代表するヒット曲として定着した。

NewJeansは『OMG』をはじめ、これまでSpotifyで累計再生数1億回を超えた楽曲を計15曲輩出している。『Super Shy』『Ditto』が8億回以上、『Hype Boy』が7億回以上、『Attention』が5億回以上、『New Jeans』『ETA』が4億回以上、『Cookie』が3億回以上、『Hurt』『Cool With You』『How Sweet』『Supernatural』が2億回以上、『ASAP』『Get Up』『Bubble Gum』がそれぞれ1億回以上再生された。また、NewJeansがこれまで発表した全楽曲のSpotify累計再生数は、72億回を超えている。

◇NewJeans プロフィール

2022年7月22日にミュージックビデオを公開し、電撃デビューした5人組ガールズグループ。2004年生まれのミンジとハニ、2005年生まれのダニエル、2006年生まれのヘリン、2008年生まれのヘインで構成された。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲（『Attention』）がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートインした。2025年12月29日、ダニエルが事務所から専属契約解除の通告を受け、脱退した。

