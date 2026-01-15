【先取り】大ヒット作『ムービング』続編の新キャスト決定!! ヨム・ジョンアが出演へ | RBB TODAY

女優ヨム・ジョンアがディズニープラスのオリジナルシリーズ『ムービング2』に出演する。

1月15日、『スポーツソウル』の取材によると、女優ヨム・ジョンアが『ムービング』シーズン2への出演を確定したという。

具体的な役柄やキャラクター設定はまだ公開されていないが、ヨム・ジョンアとカン・プル作家とのタッグは今回が初めてとなる。

『ムービング』は、超能力を隠して生きる子どもたちと、痛みを抱えた秘密を胸に過去を生きてきた親たちの物語を描いた作品。シーズン1では、飛行能力を持つイ・ジョンハ、再生能力を持つコ・ユンジョン、怪力を持つキム・ドフンなど、高校生の超能力者たちが、自身の安全のために一生隠れて生きていたが、偶然にも互いの秘密を知ることとなり、友情を築いていく過程が描かれた。

（写真＝ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア）『ムービング』シーズン1 ポスター

ハン・ヒョジュ、チョ・インソン、リュ・スンリョンらは前世代の超能力者として物語をリードした。

シーズン1はディズニープラスのグローバルパフォーマンスにおいても目立った成果を収めた。ピクサーやマーベルといったブランド作品を除くローカルオリジナル作品の中では、最も高い視聴時間を記録。公開初週には韓国オリジナル作品として視聴時間1位を達成し、作品のヒットはディズニープラスのユーザー増加にも貢献した。

実際に『ムービング』は、ディズニープラスTVショーのワールドワイド部門で韓国をはじめ、日本、香港、シンガポール、台湾の5カ国で1位を獲得した。特に韓国では『ムービング』が公開された月には、ディズニープラスの利用者数が約48%増加した。

ヨム・ジョンアはドラマ『SKYキャッスル』を通じて強い印象を残した。出演作品は高い話題性と視聴率を記録し、ヨム・ジョンアは劇中の中心として強烈な存在感を見せた。バラエティ番組でも活躍しており、『三食ごはん 山村編』では飾らない日常と誠実な態度で好評を得た。その後も多くのブランドモデルとして活動を続けており、着実な歩みを見せている。

ヨム・ジョンア

『ムービング』シーズン2では、現在キャスティングに力を入れており、ヨム・ジョンアのほかにも海外の俳優のキャスティングが進行中と伝えられている。撮影はキャストが確定し次第、順次進行される予定だ。

