 カトパン似芸人・餅田コシヒカリ、結婚を初告白！実は「2年前」に入籍していた | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

カトパン似芸人・餅田コシヒカリ、結婚を初告白！実は「2年前」に入籍していた

エンタメ ブログ
注目記事
餅田コシヒカリ【写真：竹内みちまろ】
  • 餅田コシヒカリ【写真：竹内みちまろ】

　13日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に、カトパン似芸人・餅田コシヒカリが出演。2年前に一般男性と入籍していたことを明かした。

　この日、餅田は「4年半付き合っている彼がいるんですけど」と切り出し、「今日初めてお伝えするんですけど、結婚しました」と結婚を初告白。スタジオから拍手が送られると、餅田は左手薬指にはめた指輪を披露した。しかし、指輪は第二関節までしか入り切っておらず、「これ本当にプロポーズされた時のリングなんですけど、第二関節までしか入らなかった」と明かし、スタジオを沸かせた。

　司会の明石家さんまから「入籍は去年？」と尋ねられると、餅田は「2年前なんです、実は」と説明。お相手については「一般人です」と答えた。プロポーズは“ウェディングの名所”として知られるレストランチャペルで行われたというが、「感動したんですけど、名所なので多分ほかのテーブルもプロポーズなんですよ。だから、普通に食事していたら（ほかの客が）花束を持って泣いて帰ってくる。だから（プロポーズだと）察しちゃってた」と振り返った。

　結婚生活については、お相手が潔癖気味で、テレビのリモコンの角度や床に落ちている髪の毛まで気にするタイプだという。餅田は「私はゴミ屋敷出身なので、そこのギャップは感じちゃってて」と告白。さらに、お相手に「（私の）どういうところが好きなの？」と尋ねたところ、「動物みたいで可愛い。ペットみたい」と返ってきたという。この話を聞いたさんまが「これは悪口なのかなあ」と言うと、餅田は「愛です、愛。靴下とかも履かせてくれたり」と明かし、スタジオから驚きの声が上がった。

　同日、餅田は自身のXを更新。白無垢姿の写真と、ウェディングドレスでおにぎりを頬張る写真を添え、「先ほど『さんま御殿』で発表しましたとおり　この度、かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました　今後も家族（夫＋セキセイインコ2羽＆モルモット1匹）を大切にして、私らしくお仕事頑張って米りますのでよろしくお願いいたします」と綴った。

※餅田コシヒカリの白無垢＆ウェディングドレス姿の写真（餅田コシヒカリの公式Xより）


餅田コシヒカリ、ウィッグを着ける理由を告白！3年間病気を治療 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
画像
　餅田コシヒカリが、3日公開のYouTubeチャンネル『餅田コシヒカリチャンネル』で、ウィッグを着けている理由を明かした。 　 餅田コシヒカリ【写真：竹内みちまろ】 1枚目の写真・画像
https://www.rbbtoday.com/article/img/2023/03/04/206927/761574.html続きを読む »

餅田コシヒカリ、ランジェリー姿披露！自身で初プロデュース | RBB TODAY
画像
餅田コシヒカリが、9日更新の自身のYouTubeチャンネルで、下着の着用動画を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/06/10/209706.html?from=image-page-title続きを読む »

流出心霊動画 ～真夏の衝撃映像編～ 心霊検証 投稿映像
￥330
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
やせなくたって可愛くなれる！　ぽっちゃり女子のオシャレ教科書 (単行本)
￥1,725
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

芸能人の結婚・出産・離婚

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top