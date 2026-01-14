TXT・スビン、正統派ブラックスーツで魅了…気品あふれる佇まいでファンを虜に「これは反則」【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のスビンが、洗練されたスーツ姿を披露した。

スビンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】スビン、日本でのオフショットが「メロオッパすぎ」

公開された写真には、ブラックスーツに身を包んだスビンの姿が収められている。クラシカルな蝶ネクタイを合わせた正統派スタイルで、シンプルながらも気品あふれる佇まいが印象的だ。

黒髪のナチュラルなヘアスタイルが清潔感を際立たせ、彼のシャープな輪郭と端正な顔立ちをより一層引き立てている。カメラを見つめる落ち着いたまなざしや柔らかな表情からは大人の余裕も感じられ、ファンの心を掴んだ。

投稿を見たファンからは、「大優勝」「イケメンすぎる」「これは反則…」「完璧ビジュアル」などのコメントが寄せられている。

（写真＝スビンInstagram）

なお、スビンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、2月27日から3月1日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON」を開催する。デビュー7周年を迎える節目に、ファンとより近い距離で交流する場として企画されており、バンドライブによる完成度の高いステージが予告されている。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。

