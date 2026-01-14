『ペントハウス』女優を双子の姉に持つ韓国モデル、同僚モデルとゴールイン！「結婚という形で結ばれた」 | RBB TODAY

ドラマ『ペントハウス』などで知られる女優ハン・ジヒョンの双子の弟で、モデルのハン・スンスが、同じくモデルのキム・ボムソルとの結婚を発表した。

1月13日、ハン・スンスとキム・ボムソルはSNSを通じて、「ランウェイではそれぞれ別々に歩いてきましたが、人生では同じ方向へ歩くことにしました」とコメントを公開した。

この日、2人は1月18日に結婚式を控えていることも明かし、「フィッティングは数えきれないほど重ねてきましたが、招待客のリストはまだ完璧ではありません。もし招待が行き届いていない方がいらっしゃっても、祝福したいお気持ちがあれば、気軽にご連絡ください。喜んでお返事します」と呼びかけた。

さらに、「17歳、18歳の頃に初めて出会い、30歳、31歳で結婚という形で結ばれました。通り過ぎるワンシーンではなく、一生の物語として歩んでいきたいと思います。ご出席いただいても、気持ちだけでも、十分にありがたいです」と思いをつづっている。

（写真＝ハン・スンスInstagram）キム・ボムソル（左）とハン・スンス

最後に2人は、「私たちの喜びの知らせが、まだ寒い冬に少しでも温かさを届けられたら嬉しいです」と文章を締めくくった。

なお、ハン・スンスは2014年に放送されたOnStyleのサバイバル番組『挑戦！スーパーモデルコリア ガイズ＆ガールズ』（原題）で準優勝を果たし、俳優ハン・ジヒョンの双子の弟としても知られている。キム・ボムソルは『挑戦！スーパーモデルコリア4』（原題）に出演したモデルだ。

（記事提供＝OSEN）

