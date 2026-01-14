「歌手になりたければ米名門大学に入れ」と言われ実現した“財閥家のお嬢様”K-POPアイドル、コロンビア大学に復学 | RBB TODAY

男女グループALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）のメンバーで、財閥家の血縁としても知られるアニーが当分の間、学業に専念する。

1月14日、所属事務所THEBLACKLABELによると、アニーは今月からコロンビア大学の春学期に復学し、学期が終了する5月までアメリカ現地に滞在しながら学業に集中する予定だ。

アニーは、財閥グループである「新世界グループ」のイ・ミョンヒ総括会長の孫であり、チョン・ユギョン会長の長女だ。アイドルデビューに反対していた母親の許可を得るため学業に打ち込み、その結果コロンビア大学に合格したと伝えられている。

彼女は昨年、バラエティ番組『知ってるお兄さん』に出演した際も、「両親との約束でアイビー・リーグ（アメリカ北東部にある8つの名門私立大学の総称）に進学したそうだが」という質問に対し、「歌手になりたくて仕方なかったが、『歌手になりたければアイビー・リーグに入らなければならない』と言われた」とエピソードを明かした。

（写真提供＝OSEN）アニー

コロンビア大学で美術史学および視覚芸術学を専攻しているアニーは、練習生時代からアメリカで学校に通い、休暇の時期だけ韓国を訪れて会社に出勤したり、動画を利用して課題を提出したりするなど、継続して学業と活動を両立してきた。

休学後、本格的な練習生生活を経たアニーは、昨年6月にALLDAY PROJECTのメンバーとして正式にデビューした。同年12月には1st EPアルバム『ALLDAY PROJECT』を発売して活動を行うなか、アルバム活動終了後の空白期間を活用し、一時中断していた学業を再開することを決めた。

ただし、アニーがALLDAY PROJECTとしての活動を完全に中断するわけではないことも確認されている。復学後も、海外などで予定されているスケジュールは通常どおり進行する計画だ。

◇アニー（ANNIE）プロフィール

2002年1月23日生まれ、本名ムン・ソユン。韓国の財閥序列11位（2025年現在）である「新世界グループ」のイ・ミョンヒ総括会長の孫で、チョン・ユギョン会長の長女。小学校卒業後はアメリカに留学し、コロンビア大学に進学した。2024年2月、THEBLACKLABELの練習生らと一緒にいる写真が出回り、話題に。2025年6月23日、5人組の男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしてデビューした。

