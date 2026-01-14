BLACKPINK・リサ、ブラトップ透け見え“大胆衣装”で色気爆発！ヘルシーボディに視線集中【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、思わず息をのむ“スパイシー”な色気を放った。

リサは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Feelin spicy」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】リサ、インナー透け透け“衝撃シースルー”

公開された写真は、1月11日（現地時間）に米ロサンゼルス・ビバリーヒルズで開催された「第83回ゴールデングローブ賞」の授賞式に出席する前に撮影されたもの。

この日リサは、優雅さと挑発的なムードを併せ持つオールブラックのシースルードレスをまとい、唯一無二のオーラを放っている。首元には華やかなゴールドのチョーカーを合わせ、上品な雰囲気を演出。ブラトップがほのかに透けるシースルー素材の衣装を見事に着こなし、無駄のないヘルシーなボディラインを際立たせた。

投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「永遠のスター」「女神そのもの」「圧巻のスタイル」などのコメントが寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサが所属するBLACKPINKは1月24日から26日まで香港のカイタック・スタジアムで、過去最大規模のワールドツアー『Deadline』のフィナーレ公演を行う予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。

■【写真】リサ、日本で“大胆見せパン”ファッション

■【写真】リサの“ピチピチ”ボディスーツ姿「衝撃的…」

■【写真】リサ、「18禁」過激ショーの写真公開