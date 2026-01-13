国内小豆生産量1%未満の希少小豆を使用！大正元年創業の老舗和洋菓子メーカー「丹波大納言小豆あんバターケーキ」13日より販売 | RBB TODAY

大正元年創業の老舗和洋菓子メーカー・中島大祥堂は13日から、新商品「丹波大納言小豆あんバターケーキ」を中島大祥堂各店舗およびオンラインショップで発売する。

丹波大納言小豆あんバターケーキ プレーン 6個 1,382円(税込)

丹波大納言小豆は、丹波栗、丹波黒豆と並び「丹波三宝」と称される、丹波を代表する素材のひとつ。生産量は国内小豆生産量の1%未満と希少な小豆となっている。同商品は、粒が大きく、食感と風味に優れる丹波大納言小豆を、風味豊かな粒あんに仕立て、バター100%のフィナンシェ生地と合わせた。粒あんを贅沢に使用することで、小豆本来の味わいをしっかりと感じられる。

プレーンは、丹波大納言小豆を使用した風味豊かな粒あんを乗せ、しっとりと焼き上げた。小豆本来のやさしい甘さに、バターの豊かな風味が寄り添う、素材の良さをそのまま楽しめる。

ショコラは、丹波大納言小豆の粒あんに、香り高いベルギー産チョコレートを合わせた。ハイカカオチョコレートの深いコクが、小豆の風味と調和し、よりリッチな味わいに仕上げている。

丹波大納言小豆あんバターケーキ ショコラ 6個 1,512円(税込)

価格はプレーン6個が1,382円、プレーン12個が2,656円、ショコラ6個が1,512円、ミックス12個(各6個)が2,786円(いずれも税込)。

丹波大納言小豆あんバターケーキ ミックス12個(各6個) 2,786円(税込)

販売店舗は中島大祥堂各店舗(丹波本店、淀屋橋店、大丸梅田店、大丸心斎橋店、高島屋大阪店、天王寺MIO店)および中島大祥堂オンラインショップ。