「これは危険」日本人K-POPアイドル、“胸元パックリ”コスプレ姿で妖艶オーラ全開【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、妖艶な魅力を披露した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を公開した。

公開された写真には、フェザー素材のベアトップドレスにチョーカーと角を合わせた“悪魔風”のコスプレスタイリングを着こなすツキの姿が収められている。胸元が大きく開いたドレスからは、白く透き通るような肌があらわになり、視線を集めた。

さらに、床に寝転ぶポーズやカメラを見つめる表情が、妖艶な雰囲気を一層引き立てている。

この投稿を見たファンからは「これは危険」「可愛すぎる」「えぐい」「無料で見ていいの？」「言葉を失う」といった反応が相次いでいる。

なお、ツキは現在、韓国で放送中のバラエティ番組『極限84』（原題、MBC）に出演中だ。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

