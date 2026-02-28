『星から来たあなた』チョン・ジヒョン、ビル2棟を50億円超で購入！保有不動産価値は約165億円 | RBB TODAY

ドラマ『星から来たあなた』などで知られる女優チョン・ジヒョンが、ソウル聖水洞（ソンスドン）のビル2棟を約468億ウォン（約51億円）で購入した。

2月28日、裁判所の登記簿謄本によると、去る2025年9月にチョン・ジヒョンはソウル市城東（ソンドン）区の一帯にある地下1階～地上5階のビル1棟と、地上1階～3階のビル1棟を、それぞれ186億ウォン（約20億円）、260億ウォン（約29億円）で購入した。

2つのビルの間に位置する50㎡の土地1筆も22億ウォン（約2億円）で購入しており、ビルと土地を合わせた総額は468億ウォンと伝えられた。

2月23日、チョン・ジヒョンは残金を支払い、所有権移転登記を完了した。根抵当権は上限額336億ウォン（約37億円）に設定されている。

通常、ローンの約120％で上限額が設定されることを踏まえると、ローンの元金は約280億ウォン（約31億円）と推定される。

同ビルは、聖水アトリエの上部に位置しており、近隣の延武場（ヨンムジャン）通りに比べて成長可能性がある地域だと評価されている。

チョン・ジヒョンは、ソウルの複数地域に不動産を保有している。彼女が保有する不動産の資産価値だけで、約1500億ウォン（約165億円）に達すると推算されている。

なお、チョン・ジヒョンは2026年に韓国で放送されるJTBCの新ドラマ『人間×九尾狐』（原題）に出演予定だ。

◇チョン・ジヒョン プロフィール

1981年10月30日生まれ。17歳の時にモデルの友人の撮影見学に行った際、関係者に声をかけられ、ファッション誌の表紙モデルを務め、芸能界デビューを果たす。1998年にドラマ『私の心を奪って』で女優デビュー。2001年に主演映画『猟奇的な彼女』が社会現象になるほどの大ヒット作となり、「国民の初恋」という愛称で爆発的な人気を集めた。また、2014年のドラマ『星から来たあなた』は、韓国のみならずアジア全域で大きな人気を得た。プライベートでは2012年4月に、ALPHA資産運用のチェ・ゴン会長の次男であるチェ・ジュンヒョク氏と結婚。2016年2月に長男、2018年1月に次男を出産した。

