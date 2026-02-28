俳優パク・ボゴム、「彼女はいない」と告白…老婆の直球すぎる質問と疑いの目への反応に視線集中 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが、恋人に関する質問に対して、率直に答えた。

2月27日、韓国で放送されたtvNバラエティ『ボゴムマジカル』（原題）第5回では、理髪店の営業4日目を迎えたパク・ボゴム、俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンの姿が捉えられた。

この日、パク・ボゴムは老人会会長の女性の髪を染めていた際、「彼女はいるの？」という質問を受けた。

パク・ボゴムは、「彼女はいない」と答えたが、女性は「そんなわけないでしょ。こんなに綺麗なのに」と信じられない様子だった。

続けて、彼が「本当ですよね」と返すと、彼女は「何が『本当ですよね』よ。嘘ついてるよね」と話した。

横からクァク・ドンヨンも、「嘘つくなよ」と加わると、パク・ボゴムは「本当にいない」としながらも、「でも、いても『いない』と言うし、いなくても『いない』と言う」と語り、注目を集めた。

すると、女性は「いや、縁を見つけてきても良いのだけど、うちの孫が可愛くない。孫が可愛ければ、（お見合いの）場を設けるけど、見た目がパッとしない。大学も出ているのだけど。ちょっと見劣りする」と打ち明け、笑いを誘った。

パク・ボゴムは、「孫が可愛くないなんて言って良いのか」として、「番組を見たらどうするのか」と尋ねた。これに戸惑った女性は、「そしたら冗談だってことで」と急いで会話を終わらせ、パク・ボゴムとクァク・ドンヨンを笑わせた。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

