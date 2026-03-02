アンダーウェアをチラ見せ…TWICE・ツウィ、“ミニ丈トップス”で見せた美スタイルに視線集中「最強に可愛い」 | RBB TODAY

TWICEのツウィが、抜群のスタイルと美貌を披露した。

ツウィは最近、自身のインスタグラムを更新。「Kaya Butter」というコメントを添えて、数枚の写真を投稿した。

【写真】直視できない…ツウィの”胸元ざっくり”衣装

公開された写真のツウィは、クロップド丈の白いノースリーブトップスに、ライトグレーのスウェットパンツとオーバーサイズのフーディーを合わせたストリート風のコーディネートに身を包んでいる。

短めのトップスからは引き締まったウエストラインが覗き、パンツのウエスト部分からチラリと見えるアンダーウェアのバンドが、ヘルシーながらもどこか色っぽい雰囲気を醸し出して目を引く。また、人形のような非現実的な美貌と、アンニュイな表情で見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは「美しすぎてヤバい…」「最強に可愛い」「ビジュアル良すぎます」「美女」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。

■【画像】「バックダンサーより脚太い。痩せろ」ツウィへの容姿指摘が波紋

■【写真】TWICE・ツウィ、“穴あき衣装”にファン騒然

■【写真】見せすぎ…？ツウィのランジェリー衣装