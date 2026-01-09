SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、かき氷カフェ「ソルビン」とコラボ！韓国で限定メニュー発売へ | RBB TODAY

コリアンデザートカフェ「ソルビン」が、韓国でSEVENTEENのドギョム×スングァンとのコラボメニューを発売する。

1月8日、コラボメニューの発売を前に、ソルビンの韓国公式アプリを通じた事前予約イベントを実施すると発表した。

【写真】ドギョム、濡れ髪のシャワーガウンSHOT

今回の事前予約はソルビン公式アプリから参加可能で、予約した顧客には、ドギョム×スングァンの1stミニアルバム『Serenade』の未公開フォトを収めたポストカード3種セットがプレゼントされる。

事前予約メニューは、ドギョム×スングァンの1stミニアルバム『Serenade』が持つ冬の感性を、ソルビンのデザートとして再解釈したコラボメニュー2種のうち1種と、未公開カットのポストカード3種セットで構成されている。特に、1次・2次の事前予約ごとに異なるポストカード画像が用意され、各回ごとの予約にコレクション性を加えた。

（写真提供＝ソルビン）

1次事前予約は1月8日から11日まで、2次事前予約は1月15日から18日まで、いずれもソルビンアプリを通じて実施される。事前予約からピックアップまでアプリ内の予約機能で確認できるため、より手軽に今回のコラボメニューを楽しむことができる。

ソルビンの関係者は「今回のコラボは、ドギョム×スングァンの1stミニアルバムが持つ感性をソルビンのデザートで表現し、K-POPファンとブランドが日常の中で自然に出会うきっかけになると期待している」と述べ、「ソルビンアプリを通じた事前予約で、コラボメニューをいち早く体験できる機会とともに、さまざまな特典も一緒に楽しんでほしい」とコメントした。

なお、ドギョム×スングァンは、1月12日18時に1stミニアルバム『Serenade』をリリースする予定だ。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

■【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソード告白！

■【写真】ドギョム、福岡でショッピング＆日本食満喫！

■【写真】「一歩間違えれば不審者」ミンギュ、日本でのオフショットが話題