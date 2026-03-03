KARA・ギュリ、東京で一足早い春を満喫！桜の下で見せた美貌にファン歓喜「永遠の女神です…」 | RBB TODAY

KARAのギュリが、日本でのプライベートな近況を公開し、変わらぬ美貌でファンを魅了した。

ギュリは最近、自身のインスタグラムに「東京記録 26.02 偶然、今年最初の桜を迎えたとき そして再び冬眠へ」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。

【写真】そんな大胆な…ギュリの水着ショット

公開された写真には、日本・東京を満喫するギュリの姿が収められている。彼女は、桜の木の下で白のニット帽にベージュのジャケットを合わせたカジュアルな装いを披露。別の写真ではスカイツリーを背景にピースサインを作るなど、リラックスした様子で東京観光を楽しむ自然体な姿を見せた。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「日本を楽しんでくれてありがとう」「永遠の女神です…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ギュリInstagram）

なお、ギュリが所属するKARAは2月21日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されたライブイベント「Kandy Jam」に出演し、日本のファンと対面した。

◇ギュリ プロフィール

1988年5月21日生まれ。1995年に子役としてデビューし、2007年にKARAのメンバーとして本格的に音楽活動をスタートさせた。女優に転向した2016年からは、ドラマ『蒋英実』『恋の花が咲きました』、映画『2つの恋愛』『サヨナラの伝え方』『Beautiful Food』『Revive by TOKYO24』などで安定的な演技を披露しながら女優としてのキャリアを積んでいる。

■【写真】ギュリ、びしょ濡れ水着ショット

■【写真】ギュリ、意外とたわわな成熟美

■【写真】ギュリ、“白ふわ”オフショルにドキッ