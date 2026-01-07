モデル・emma、韓国事務所への所属を発表！日本での仕事は「今まで通り変わらずに続けていきます」 | RBB TODAY

1月7日、モデルのemma（エマ）が自身のインスタグラムを更新。韓国の事務所「GOST AGENCY Korea」に所属することを発表した。

emma（エマ）は1994年4月1日生まれ、北海道出身のファッションモデル。2012年にファッション誌『装苑』（文化出版局）の表紙を飾り、モデルとしての活動を本格化。2014年10月号から『ViVi』（講談社）専属モデルとして活躍し、2021年3月発売の同誌5月号で卒業した。その後は雑誌・広告・ファッションショーなど幅広く出演し、『A-Studio』（TBS系）では9代目MCアシスタントも務めた。

2025年12月に自身のインスタグラムにて、これまで所属していたスターダストプロモーションを退所し、独立を発表していたemma。今回の投稿でemmaは「この度韓国の事務所GOST AGENCY Koreaに所属しました事をご報告いたします」とコメント。続けて「モデルの仕事を始めてから13年。新しく韓国での活動が出来ることが本当に楽しみです。まだまだ未熟ではありますが、皆様よろしくお願いいたします」とつづった。日本での仕事は「今まで通り変わらずに続けていきます」としている。

この投稿にファンからは「これからも沢山えまちゃんの活躍を応援してます」「すごいなあ～えまちゃん、かっこいい」「どこにいてもずっと応援してるよ」といった応援のメッセージが寄せられている。