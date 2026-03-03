NewJeans復活が待たれる一方で…ADOR、ボーイズオーディション開催へ！日本での対面審査も実施 | RBB TODAY

NewJeansが所属するADORが、次世代ボーイズグループのメンバーを探すべく、世界規模のオーディションを開催する。

HYBE傘下のレーベルADORは、世界の主要11都市で才能豊かな人材を発掘する「2026 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION」を開催すると発表した。

「2026 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION」は、2007年以降に生まれた男性なら誰でも参加可能。応募分野に制限はなく、歌、ダンス、ラップはもちろん、演技、作詞・作曲、さらにはVlog、写真など、自身の強みをアピールできるコンテンツであればジャンルを問わず提出できるのが特徴だ。

（画像＝ADOR）

ADORは「オンラインで応募した志願者全員に、審査員と直接対面するオーディションの機会を提供する」と明かし、「テクニックや流行に流されるのではなく、本来の魅力と潜在能力を備えた原石を発掘する予定」とコメントした。

（画像＝ADOR）

対面オーディションは、ソウル（3月21日）を皮切りに、釜山（3月22日）、シンガポール（3月28日）、大阪（4月4日）、東京（4月5日）、バンクーバー（4月10日）、ニューヨーク（4月10日）、トロント（4月12日）、ロサンゼルス（4月12日）、シドニー（4月18日）、メルボルン（4月19日）で順次行われる。オンライン応募は、各地域の対面オーディション開催日の3日前に締め切られる予定だ。

また、オーディションの告知とともに、ADOR独自の創作プロセスを象徴する「実験室（Lab）」「扉（Door）」「鍵（Key）」「人（Human）」の4つの要素を盛り込んだブランドフィルムも公開された。

なお、「2026 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION」に関する詳細情報は、オーディション公式ホームページで確認できる。

（記事提供＝OSEN）

