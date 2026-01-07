異色の経歴を持つピアニスト・角野隼斗の人生に迫る！インタビュアーは林田理沙アナ | RBB TODAY

12日、ピアニストの角野隼斗が『インタビュー ここから』（NHK総合）に出演する。

角野隼斗（C）NHK

角野は東京大学大学院在学中からピアニストとして活動を始め、クラシックの常識にとらわれない独特なアレンジや視覚的な演出が国内外で人気を集めている。チャンネル登録者数150万を超えるピアノ演奏動画配信者、“Cateen かてぃん”としての活動も知られている。昨年11月に横浜で開催した公演では、1万8000枚余りのチケットが完売。「屋内のソロピアノリサイタルで販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録に認定された。

番組では、数々の迷いや葛藤を乗り越えながら歩んできた角野のピアニスト人生に迫る。東京大学へ進み将来に迷った学生時代、若手ピアニストの登竜門・ショパン国際ピアノコンクールへの挑戦から得たもの、「唯一の音楽」を求めたニューヨーク移住、「音楽の殿堂」カーネギーホールでの公演など、これまでの活動で感じてきた思い、そしてこれからの活動について語る。

左から）林田理沙アナウンサー・角野隼斗（C）NHK

聞き手を務めるのは林田理沙アナウンサー。『サタデーウオッチ9』のテーマ曲は角野が作曲・演奏していて、過去にも番組でインタビューをした経験がある。自身も幼少期からピアノ演奏に励んできた林田アナウンサーだからこその視点や共感も見どころだ。

林田理沙アナウンサー（C）NHK

林田アナウンサーは「初めてお会いしたのは5年前。生放送のラジオ番組での演奏は、ゲーム音楽から始まったと思ったら切れ目なくショパンの曲へ…。“角野ワールド”に衝撃を受け、泉のように湧き出る発想はなぜ生まれるのか、じっくりうかがいたいと思っていました」とコメント。

「私の問いかけに対し、熟考したうえで紡ぎだされることば。新たな境地を切りひらき続ける裏には、多くの人が共感するであろう悩みや分岐点もありました。そして、30歳にして音楽最高峰の殿堂・カーネギーホールデビューを成し遂げ、この先どれだけ大きな展望を描いているのかと思いきや、意外にも…『唯一とは何か』を私自身も考えさせられる時間でした」と語っている。