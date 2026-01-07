「新年早々、刺激が強すぎる…」圧巻ボディラインは健在、韓国女性ラッパー・ジェシーの肉体がスゴい！【PHOTO】 | RBB TODAY

ラッパーのジェシーが、さらに引き締まったボディラインを披露してファンの視線を集めている。

ジェシーは1月5日に自身のインスタグラムを更新。ジムでトレーニングに励む様子を捉えた写真を複数枚投稿した。

公開された写真では、白のタイトなトレーニングウエアを身にまとい、鏡越しのセルフィーや後ろ姿を通じて、鍛え上げられたボディラインを惜しげもなく披露している。

なかでも目を引いたのは、ジェシーならではのボリューム感たっぷりなボディラインと、無駄のないウエストだ。メリハリの効いたシルエットは圧巻の一言。

キャプション

そのため、ネット上では「新年早々、刺激が強すぎる…」「やっぱりジェシーのスタイルは別格」「ホワイトレギンスをここまで着こなせるのはさすが」といった反応が相次いでいる。

なおジェシーといえば、2024年の出来事が記憶に新しい。彼女は当時、ソウルの繁華街で未成年の男性ファンから写真撮影を求められ、これを断った際、同行していた知人男性がそのファンに暴行を加える騒動が発生。ジェシー自身は直接の加害者ではなかったものの、現場に居合わせながら積極的に制止せず立ち去ったとされ、「傍観したのではないか」との批判が広がった。

その後、ジェシーはSNSで謝罪文を掲載し、一定期間、活動を控えていた。

◇ジェシー（Jessi） プロフィール

1988年12月17日生まれ。ニューヨーク出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはヒップホップグループUPTOWNのメンバーとしても一時活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、ヒップホップグループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動を行っており、2019～2022年には歌手PSYが設立した芸能事務所P NATION、23～24年には歌手パク・ジェボムが設立した芸能事務所MORE VISIONに在籍した。

