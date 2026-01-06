NHK『SONGS』放送700回記念！ DREAMS COME TRUEによるスペシャルライブが開催決定 | RBB TODAY

6日、NHK総合の音楽番組『SONGS』放送700回を記念し、DREAMS COME TRUEによるスペシャルライブ「SONGS 700回スペシャル」が、2月26日にNHKホールで開催されることが発表された。司会は番組責任者の大泉洋が務める。
入場は無料。観覧申込は2026年1月21日正午から専用サイトで受け付けを開始する予定で、申込期間は1月21日正午から1月29日午後11時59分まで。申込方法などの詳細は、1月21日正午以降にNHKのホームページで告知される。
放送予定は現時点で未定で、決まり次第ホームページなどで案内される。なお、荒天などの影響により公演を中止する場合があり、その際の振替公演は行われない。また、事情により出演者や演出などが変更となる場合がある。
