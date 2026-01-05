新婚ほやほや北野日奈子、夫・クレイ勇輝と手つなぎ写真で新年の挨拶 | RBB TODAY

1月3日、元乃木坂46で現在は女優として活動する北野日奈子が自身のInstagramを更新。夫のクレイ勇輝との手つなぎ写真とともに、新年の挨拶を投稿した。

昨年12月20日に音楽家のクレイ勇輝との結婚を発表した北野。この日、北野はクレイ勇輝と青空の下で手をつないだ写真を添えて「2025年のさいごと、そして2026年の最初は実家で家族みんなでゆっくりと過ごせました」と報告。続けて「人が6人にわんこが7！ 幸せな一年のスタートです。」とつづった。

2026年の干支が午年であることに触れ「うまどし！競馬のお仕事も変わらず楽しみながらきっちりと向き合いたいと思います」ともコメント。俳優の仕事については「俳優のお仕事もまた皆さんに色々な感情をお届けできるように 夫婦でも色々なことに挑戦したいです」と伝えた。

この投稿にファンからは「素敵な写真です！これからも応援してます！」「日奈子ちゃんがいつまでも笑顔で幸せで過ごせるように応援してるよ」「素敵！！お幸せに！」といった声が寄せられている。

※北野日奈子とクレイ勇輝との手つなぎ写真（北野日奈子のインスタグラムより）