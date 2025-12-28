松山ケンイチ、小手伸也の誕生日に送った「おめでとう」ポストが話題 | RBB TODAY

25日、俳優の松山ケンイチが自身のXを更新。俳優・小手伸也の誕生日投稿に向けて送った祝福メッセージが注目を集めている。
松山の投稿で目に飛び込んでくるのは、ロングヘアの女性に“変身”した松山の姿。この日、松山は52歳の誕生日を迎えた小手に「おめでとうございます。52歳の年も素晴らしい一年になるよう祈っています」と祝福メッセージを送った。さらに誕生日プレゼントについて「裁判が立て込んでいて準備できませんでした申し訳ありません」とユーモアを交えて伝えつつ、「取り急ぎアプリで異性化した僕の画像があったので貼らせて頂きます」と松山の自撮り写真を異性化した加工画像を添えて投稿した。
この投稿にファンからは「ケンコちゃん めんこい」「あらっ！可愛い娘さん どなたかと思いましたら、松山さん！？」「流れてきた投稿になんだ美人じゃんと投稿者の名前を見て鼻水吹き出ました」「とっても可愛くて、小悪魔みたいな女の娘」など、驚きや絶賛の声が寄せられている。
※松山ケンイチが小手伸也の誕生日に送った「おめでとう」投稿（松山ケンイチの公式Xより）
