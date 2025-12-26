BLACKPINK、SHIBUYA109とコラボ！東京・大阪にPOP-UP STORE登場＆プレゼント企画開催 | RBB TODAY

BLACKPINKとSHIBUYA109がコラボする。

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントは、東京・渋谷で運営する「SHIBUYA109渋谷店」にて、2026年1月15日（木）～1月28日（水）の期間、BLACKPINKとコラボレーションしたキャンペーン「BLACKPINK in SHIBUYA109」を開催する。

本キャンペーンでは、BLACKPINKのここでしか見られない非公開ビジュアルが館内外に掲出されるほか、POP-UP STOREが東京・大阪の2カ所にオープンする。

さらに、藤原ヒロシ氏が主宰するfragmentとBLACKPINKのコラボアイテムも販売予定で、東京会場ではSHIBUYA109限定アイテムも展開される。

また、キャンペーンポスターや限定ロゴステッカー、POP-UP STOREアイテムなどが当たるプレゼント企画も実施される。

メインビジュアル

まず、館内外には「BLACKPINK in SHIBUYA109」のキャンペーンビジュアルが掲出され、エントランス大型サイネージや渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなど、さまざまな場所で本企画のオリジナルキャンペーン動画が放映される。

「BLACKPINK POP-UP STORE」オープン

また、本キャンペーンの開催を記念し、「BLACKPINK」のPOP-UP STOREが東京・大阪の2カ所にオープンする。

グローバルのストリートファッション界をリードする藤原ヒロシ氏が主宰するデザインプロジェクト「fragment」とBLACKPINKのコラボレーションアイテムを販売するほか、東京会場ではここでしか手に入らないSHIBUYA109限定アイテムも登場する。

東京会場はSHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!（2026年1月9日（金）～1月28日（水））。大阪会場はSHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!（2026年1月21日（水）～2月1日（日））で開催される。

POP-UP STORE商品イメージ

※一部商品に購入制限の可能性あり

※商品はなくなり次第終了

※混雑時は事前予約制で入場制限を実施

プレゼントキャンペーン

①マストバイプレゼント

館内で3000円（税込）以上の購入者を対象に、抽選でキャンペーンポスターをプレゼント（B3横型／全1種・計8名）。期間は2026年1月15日（木）～1月28日（水）。応募特設ページからレシート画像を送信して応募できる。

※レシート合算可

※一部店舗・POP-UP STOREは対象外

②限定ロゴステッカープレゼント

2026年1月23日（金）～1月28日（水）の期間中に、物販店舗：1会計3000円（税込）以上・飲食店舗：1会計1000円（税込）以上の購入者に、ノベルティとして限定ロゴステッカーをプレゼント。

③SNSプレゼントキャンペーン

SHIBUYA109公式Xをフォロー＆リポストで応募可能。抽選でPOP-UP STOREアイテムをプレゼント。

④LINE限定オリジナル待ち受け画像配布

2026年1月15日（木）～1月29日（木）の期間、キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像がSHIBUYA109公式LINEで配布される。

そのほか、入店予約や抽選販売の詳細は特設ページにて案内される予定だ。

■【写真】ジェニーの衝撃「スケスケ」衣装

■【写真】リサの“ピチピチ”ボディスーツ姿「衝撃的…」

■【写真】インナー透け透け…ロゼ、“妖艶ドレス”で危険な美しさ