『それスノ』出演で話題のLE SSERAFIM、“第4世代トップ”の人気を証明！Spotifyで60日連続チャートイン | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、Spotifyで60日連続チャートインを達成した。

LE SSERAFIMの1stシングルのタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、12月22日付のSpotify「デイリー・トップ・ソング・グローバル」で165位にランクイン。10月24日のリリース以降、60日間にわたり安定してチャート圏内を維持し、ロングヒットを続けている。

今年リリースされた第4世代K-POPガールズグループの楽曲の中では最長のチャートイン記録となり、その存在感をあらためて示した。

同曲は、Billboardのソングチャートでも好成績を収めている。12月27日付の「グローバル200」と「グローバル（米国除く）」で、それぞれ66位、36位を記録し、8週連続でランクイン。特に両チャートにおいて、今週のK-POPグループ楽曲の中で最高順位を獲得した。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

こうした人気を追い風に、LE SSERAFIMは12月31日、アメリカ最大規模の年越しライブショー『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026』に出演する。

今年のラインアップでは唯一のK-POPアーティストとして名を連ね、グローバルな影響力を改めて証明した。ステージでは、世界的に愛された4thミニアルバムのタイトル曲『CRAZY』と『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』を披露する予定だ。

これに先立ち、12月19日にはTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』に初出演し、同番組の人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」で優勝して話題を集めた。

今後、LE SSERAFIMは来る25日に「2025 SBS歌謡大祭典」、28日に日本の年末音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」、31日に「2025 MBC歌謡大祭典」に出演し、ファンとともに年末を過ごす。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】宮脇咲良、ファン悩殺の“ベッド寝そべり”

■【写真】チェウォン、東京観光を満喫！「遭遇したかった」

■【写真】「やばすぎ」カズハ、“布面積少なめ”衣装で圧巻ライン