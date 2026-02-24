巨人軍だった父とトップ女優の母を失った娘、　96キロ→ウェディングドレス比較公開 | RBB TODAY

韓国の国民的女優チェ・ジンシルさんと元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさんの娘、チェ・ジュンヒが5月に控えた結婚式のためにウエディンググラビアのビハインドを公開した。

過去の高度肥満時代とは対照的な、いわゆる“骨のように細い”花嫁姿が視線を集めている。

【写真】チェ・ジュンヒ、日本の水子地蔵前でウエディング写真

チェ・ジュンヒは最近、自身のSNSを通じて、過去に高度肥満だった頃の姿とともに、ウエディングドレスのフィッティング映像を公開した。

無駄のないシルエットのドレスに身を包み、明るく笑顔を見せる姿が印象的だ。ブラックリボンのヘアスタイルと端正なアップスタイルにより、はっきりとした目鼻立ちが強調された。

(写真=チェ・ジュンヒInstagram)

チェ・ジュンヒは「1年前から、こつこつとウエディングのために落としてきた体脂肪。夏のため、そしてこれから準備を始める予備の花嫁さんたち。私と一緒にダイエットしよう」と綴り、自身のダイエット過程を共有した。

チェ・ジュンヒは最近、11歳年上の会社員と5月に結婚することを明らかにした。5年間の交際の末に結実したものである。

ただし、一部報道に対しては不快な心境も吐露した。彼女は「本来は私のペースに合わせて、ゆっくりと、そして一番きれいな形で伝えたかった知らせがあった。しかし、私の同意もなく、事実確認もされていない記事で先に知られてしまった。交際期間もすべて間違っており、まるで私が単独インタビューをしたかのように表現された刺激的な記事を見て、正直とても傷ついた」と打ち明けた。

(写真=チェ・ジュンヒInstagram)

さらに「これからは誰かの娘としてではなく、一人の妻として、そしてこれから築いていく私だけの新しい家族として、より強く温かい人生を生きていこうと思う。私の婚約者は一般人なので慎重である。どうか確認されていない話や憶測は控えてほしい。それは私にとっても、その人にとっても大切な日常だからだ」と強調した。

チェ・ジュンヒは身長170cm、体重41kgであると伝えられている。過去にループスを患い、体重が96kgまで増加したが、治療と食事管理、運動を並行して行い減量に成功した。顔面輪郭や目、鼻などの整形手術の事実も公開している。

一方、結婚のニュースが伝えられた後、母方の祖母との過去の確執も再び取り上げられている。YouTubeチャンネル『芸能裏大統領イ・ジノ』は、チェ・ジュンヒとチョン・オクスク氏の関係について「長年にわたり葛藤が続いてきた」と伝えた。2023年7月、当時の恋人とともに祖母を住居侵入の容疑で通報した件も再注目されている。

チェ・ジュンヒは当時、長文の文章を通じて「未成年の頃、祖母から継続的な暴言と暴行を受けたことは、今も癒えない傷として残っている」とし、「ループスをひどく患っていた最中にも祖母の暴言と暴行があり、皮膚の発疹で体があまりにも痛く苦しいあまり、振り払ってもがきながら祖母を押してしまった状況があった」と明かしていたことがある。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

