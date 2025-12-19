 神田愛花、夢だった冠番組が誕生！ポッドキャスト配信でスタート | RBB TODAY
神田愛花、夢だった冠番組が誕生！ポッドキャスト配信でスタート

神田愛花
　2026年1月14日、日経ウーマンとニッポン放送がコラボした新ポッドキャスト番組『神田愛花のMy work, My life』が配信開始される。


　同番組は、フリーアナウンサーの神田愛花がパーソナリティを務める新番組だ。1988年の創刊以来、働く女性の仕事と人生を豊かにする情報を届けてきた「日経ウーマン」と、長年にわたりリスナーの心に寄り添ってきた「ニッポン放送」がタッグを組み共同制作する。番組では各界で活躍するゲストを迎え、働く女性のキャリア形成やライフスタイル、社会との向き合い方などをテーマに深掘りしていく。「メディアの信頼性」と「ラジオの熱量」を掛け合わせ、働く女性により深く届くコンテンツを目指す。

　また、ゲストのキャリアにおけるターニングポイントや価値観に焦点を当て、等身大のトークから共感と気づきを導くほか、日経ウーマン誌面の特集と連動する回も予定しており、音声と誌面の両面から立体的な情報発信を行っていくという。

　初回ゲストには、2024年に第1子を出産し、現在もアーティストとして国内外で活躍を続けるきゃりーぱみゅぱみゅが登場する。

　神田は「ずーっとずーっと夢でした自分の冠番組が、ついに誕生しました。歴史と実績を兼ね備えたニッポン放送さんと日経ウーマンさんのお力をお借りして、私らしい30分間をお届けして参ります。ゲストも毎回とっても豪華!ポッドキャストだからこそ聞けちゃう、あんな話やこんな話をガッツリお聞きします。日経ウーマンの誌面にも登場しちゃいますよ!元気に、健気に、素敵に働く女性の皆様の明日が、より一層キラキラ輝きますように 共に頑張りましょう!」とコメントした。

　配信は隔週水曜日の午前7時頃。radiko、ニッポン放送PODCAST STATION、および各種ポッドキャストアプリで聴取可能だ。


《アルファ村上》

