82MAJOR、初の日本ファンミーティング開催決定！日本のファンに向けた特別ステージを予告 | RBB TODAY

ボーイズグループ82MAJORが、初の日本ファンミーティングを開催する。

82MAJORは、12月21日に東京・ニッショーホールで初の日本ファンミーティング「82MAJOR 1st FANMEETING IN JAPAN」を開催し、日本のファンと交流する。

今回のファンミーティングは、日本公式ファンクラブ「82DE JAPAN」の開設を記念して企画されたもの。メンバーたちは日本のファンとともに発足セレモニーを行い、特別な思い出を作る予定だ。特に、大手マネジメント会社のホリプロインターナショナルと国内大手チケットサービスのイープラスと専属契約を締結した82MAJORが、契約締結後初となる公式な日本活動という点でも、大きな注目を集めている。

（画像＝GREAT Mエンターテインメント）

日本のファンのために用意されたスペシャルステージも見どころの一つだ。82MAJORがファンへの想いを込めて特別に準備したパフォーマンスで、どの楽曲が披露されるのか期待が高まっている。

公演内容も充実している。最近キャリアハイを更新した4thミニアルバムのタイトル曲『TROPHY』をはじめ、82MAJORのアイデンティティが詰まった代表曲のステージを披露するほか、メンバーの率直なトークが楽しめるQ&Aコーナー、チームワークを感じられるゲーム企画など、多彩な構成でファンを楽しませる予定だ。

82MAJORはデビュー以降、韓国国内外で精力的に活動し“公演型アイドル”として確かな存在感を示してきた。今年8月に名古屋で開催された「EveryOne Fes 2025」にK-POP代表として出演し、日本のファンに強烈な印象を残した。さらに、最新作4thミニアルバム『TROPHY』では初動売上10万枚を突破し、自己最高記録を更新する快挙を達成している。確かな実力を武器に日本での活動を本格化する彼らの歩みに期待が高まっている。

なお、82MAJORは2026年1月24日・25日の2日間、ソウルのブルースクエアSOLトラベルホールで5度目となる単独コンサート「BEBEOM：BE THE TIGER」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

