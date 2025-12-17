ENHYPEN、新ALを謎めいた方法で“ネタバレ”!?愉快な魅力のメンバー別ショート動画公開 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENがカムバックを控え、謎めいた新アルバムのネタバレを公開し、世界中のファンの好奇心を刺激した。

去る12月16日、ENHYPENはグループの公式SNSにメンバー別ショート動画6編を公開した。

来る2026年1月16日、7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』のリリースを予告しただけに、アルバムに関するヒントが盛り込まれた動画であると推測されている。

ジョンウォンは、「NO way, come back（ダメ、戻ってこい）」というジェイの叫びを聞き、彼がいる方向に急いで戻り、ヒスンはグミを噛むときに出た鋭い音に驚いた表情をしている。

あっという間に互いの物を盗んで仲直りするジョンウォンとジェイクの上に、「You're such a good stealer！（物を盗むのが上手いね）」という字幕が加わる。

シリアルを食べるソヌのスプーンには「BGDC」というアルファベットが置かれており、ソンフンとニキは失われた島がどこにあるのか、互いに聞きながら変わった面を見せている。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

最後に、ジェイクは自分自身に向かって「Sleep tight（おやすみ）」と愛情のこもった挨拶を残したまま、眠りにつく。

それぞれの動画には、ENHYPENの愉快な魅力が笑いを誘うなか、メンバーが見せたコメディが果たして何を意味するのか、ファンはさまざまな推測をしている。

アルバムごとに独自のコンセプトとストーリーテリングで、グループならではのダークファンタジーの世界観を構築してきた彼らの新しい音楽に対する好奇心が一層刺激された。

なお、『THE SIN：VANISH』はENHYPENの約6カ月ぶりの新アルバムであり、「罪悪」をモチーフにした新しいシリーズの序幕となる作品だ。2026年1月16日にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

■【写真】ジェイ、映画のワンシーンのよう

■【写真】ジョンウォン、がっしり体型と甘い眼差しで色気爆発

■【写真】ソヌ、濡れ髪＆素肌チラ見え