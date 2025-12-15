 来期朝ドラ『風、薫る』主演・上坂樹里、JRスキー新ヒロインに！「やったじゃん！」と母とハイタッチ | RBB TODAY
来期朝ドラ『風、薫る』主演・上坂樹里、JRスキー新ヒロインに！「やったじゃん！」と母とハイタッチ

JR SKISKI 新CM「今だけは青い冬。」準備篇
　JR東日本は、2025-2026年シーズンのJR SKISKIキャンペーンのヒロインに上坂樹里を起用を発表した。12月15日午前4時から新CM「今だけは青い冬。」準備篇がキャンペーンサイトで公開され、18日からテレビ放映が始まる。


　上坂は2005年生まれの20歳。「ミスセブンティーン2021」ファイナリストで、2021年8月より『Seventeen』専属モデルとして活動している。 2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』では見上愛とW主演に抜てき。明治初期の看護師養成所を舞台に、生まれてすぐ親に捨てられ教会で保護されて育った大家直美役を演じる。

JR SKISKI　2025-2026年シーズンビジュアル

　今シーズンのキャンペーンのキャッチコピーは「今だけは青い冬。」。CMは大学の学食を舞台に、4年生と2年生の6人グループという設定で、後輩のヒロインと気になる先輩男子を中心に、学生最後の冬を少しだけ意識しつつも、これまで体験したことのない冬へと出かける学生たちのワクワクする姿を描く。

　撮影では、上坂がピンクのニット帽に華やかなピンクのウェア、水色のパンツという鮮やかな装いで白銀のスタジオに登場。初めてスキーウェアを着たという上坂は、撮影用の雪が降り始めると「わぁ!」とうれしそうににっこり笑い、雪が舞う中での撮影に胸を躍らせていた。撮影後には、編集したばかりのCM映像を全員でモニター前に集まって鑑賞。どんな仕上がりのCMになったのか、キャンペーンサイトやテレビCMで確認できる。また、ポスタービジュアルは12月15日からJR東日本エリアの主要駅ほかで順次掲出される。

　上坂は撮影を終え「とても憧れでもあったので、本当に嬉しかったです。自分がこのCMの世界に入れるんだ!と思って、撮影までとてもドキドキでした」とコメント。ヒロインに選ばれたことを最初に母に伝えたといい「すごく喜んでくれて、その場で一緒にハイタッチしました。『やったじゃん！』って一言、最初に言ってくれて」と振り返った。

　ファンへのメッセージでは「私が出演する、ポスターや動画をみていただき、それがきっかけとなって、スキーやスノーボードって楽しそう、行ってみようかなと思っていただけたら嬉しいです。スキー場へ行く際には、ぜひ新幹線で、移動も含めて楽しんでください。今年のキャッチコピーは、『今だけは青い冬。』 皆さんも、今だけしかない、青い冬を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。キャンペーン期間は2025年12月15日から2026年3月31日まで。

※JR SKISKI「今だけは青い冬。」準備篇


《アルファ村上》

