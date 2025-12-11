クロワッサンラスクの有名店からお正月限定チョコレートラスクが登場！17日より数量限定発売 | RBB TODAY

クロワッサンラスクの有名店「CAFE OHZAN」は12月10日から公式オンラインストアでお正月限定ラスクの予約受付を開始した。公式オンラインストアは12月17日、店頭は12月22日から発売する。

同商品は2026年の干支である午に、お正月飾りや門松、羽子板といったお正月らしいモチーフをひとつひとつ手作業で丁寧に飾った。金色の金平糖やアラザンも散りばめて、華やかで明るい雰囲気のパッケージとなっている。ドライオレンジやストロベリー、ラズベリーなどのフルーツが、味に爽やかなアクセントを与える。

新年のご挨拶が印刷された掛け紙でラッピング

キューブラスクには「迎春」と書かれたチョコプレートを、スティックラスクには贅沢な金色の金平糖を使用して、それぞれ少し異なるポイントを入れている。ベースのチョコレートは4種類だ。定番のミルクチョコレートやストロベリーチョコレート、ホワイトチョコレートに加えて、きな粉チョコレートで和のテイストを入れている。

スティックラスク5本入・10本入 お正月／Le Stick Rusk “NEWYEAR” 5本入/1,566円(税込)、10本入/2,916円(税込)

販売価格は、キューブラスク5個入 お正月は1728円、スティックラスク5本入 お正月は1566円、スティックラスク10本入 お正月は2916円。店頭・公式オンラインストア・一部取扱店限定で、年始の挨拶用の掛け紙も用意している。商品は数量限定となる。期間限定ショップとして、JR博多駅構内 マイングPOP UP SPACEで12月1日から12月26日まで出店する。