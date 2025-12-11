SUPER EIGHT・横山裕、結婚願望はあるが「好きになった瞬間からどんどん冷めていってしまう」 | RBB TODAY

11日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、SUPER EIGHTの横山裕がゲスト出演し、結婚観や恋愛観について赤裸々に語った。

同番組は指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティーだ。

「バラエティーはもちろん、俳優としても第一線で活躍するあのスーパーアイドル」と紹介され、照れながら登場した横山。漠然とした結婚願望はあるものの、あまり現実的には考えられていないと自己分析する横山は、好きになった瞬間を頂点にどんどん冷めていってしまうのだとか。

理想のタイプや結婚願望、過去の恋愛についての反省までを赤裸々に語る! 横山裕(SUPER EIGHT)（C）フジテレビ

事前取材を担当した福田麻貴は、そんな横山に理想のタイプとその理由を尋ねるが、その回答に「めっちゃ少年みたい」と鋭い突っ込み。ややこじらせ気味の空気を醸し出す横山が語る、理想の相手のポイント、そしてその理由とは。

横山の恋愛観、結婚観を受けて、スタジオでは「結婚のタイミング」をテーマにトークを展開することに。「俺が悪いと思ってる」と思い詰める横山に、追い打ちをかけるように投げかけられた藤田ニコルのひと言とは。そして、終わった恋愛に対する後悔は一切無い、ときっぱり言い切る指原といとうの言葉を聞いて、過去に思いをはせ苦い顔をする横山。その様子は福田が思わず「泣きます!?」と声をかけるほどの落ち込みようだ。

そんな横山が初めて語る、結婚への後悔とこじらせてしまった理由とは。実は横山には、つきあい始めると発動してしまう、あるこじらせ行動があるという。こじらせの自覚はあると語る横山に、若槻千夏が共感しながらもあるひと言を投げかける。それをきっかけにファーストサマーウイカ、ゆめっちらからも一斉突っ込みを受ける横山だったが、一連の会話を静かに聞いていたアンミカから神託のごとき言葉を投げかけられ、思わず「週1で会ってもらえませんか?」と感動する展開に。しかしそれもつかの間、次の瞬間には指原の口からトドメのひと言が飛び出して……。

横山の恋愛観、結婚観を徹底的に掘り下げた今回に続き、後編となる次週は、親しい後輩たちが横山の知られざる素顔を大暴露。さらに、日々の「やりすぎ」ルーティンや負けず嫌いの性格について本人が語るエピソードを元に徹底検証する。