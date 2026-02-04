NHK『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』のキービジュアル公開！秋元才加、鈴木拓ら新たなキャスト5名も発表 | RBB TODAY

3月20日午後9時30分から放送される、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合）のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』のキービジュアルと、新たな出演者が発表された。

同作は、上野の片隅にある山田よねと轟太一の山田轟法律事務所の設立に関する知られざるエピソードを描く。連続テレビ小説『虎に翼』では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーをふんだんに盛り込み、弁護士の視点から『虎に翼』の世界を描く。

公開されたキービジュアルは、法律事務所にたたずむ山田よねと轟太一の姿を捉えたもの。デザインは『虎に翼』のメインビジュアルも担当した三宅瑠人と岡崎由佳、スチール撮影は三部正博が手がけた。

また、新たな出演者として、マスター・増野役に平山祐介、山田夏役に秋元才加、寺田静子役に森迫永依、上野署の刑事役に鈴木拓、水谷役に大谷亮介の出演が決定した。

マスター・増野役／平山祐介（C）NHK

山田夏役／秋元才加（C）NHK

寺田静子役／森迫永依（C）NHK

平山が演じる増野は、カフェ燈台のマスターで、空襲に遭いよねとともに避難するがひん死の重傷を負ってしまう。秋元が演じる夏は、生き別れていたよねの姉で、カフェ燈台を訪れ、増野に進駐軍相手の新しい商売を持ちかける。森迫が演じる寺田静子は、GHQで通訳として働き、日本女性の地位向上支援のため、戦前に法律を学んだ女性であるよねを訪ねる。鈴木が演じる上野署の刑事は、よねの姉・夏が巻き込まれた事件を担当する。大谷が演じる水谷は、上野の街を裏で取り仕切る顔役で、一見義理人情に厚いが、その正体を知るものは誰もいない。

上野署の刑事役／鈴木拓（C）NHK

水谷役／大谷亮介（C）NHK

山田よね（土居志央梨）は、空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野（平山祐介）をリヤカーで運んでいた。敗戦に打ちひしがれ、無秩序と差別が渦巻く上野の街で、これまで学んできた法は無力に思え、よねの心は徐々にすさんでいく。

生き別れていた姉・夏（秋元才加）と再会するものの、二人の心はすれ違ったまま。そして夏を理不尽な暴力が襲う。よねは犯人を追うが、闇市を支配する勢力のうごめきに増野も巻き込まれ、真相は闇に葬られてしまう。

絶望の中、よねは新聞で目にした憲法十四条を怒りに突き動かされるように壁に書き記す。やがて轟太一（戸塚純貴）との再会を機に、よねは法律事務所を開設し、追い詰められた人々の事件に立ち向かっていく。

作は吉田恵里香、音楽は森優太、主題歌は米津玄師「さよーならまたいつか！」。出演は土居志央梨、戸塚純貴、平山祐介、秋元才加、森迫永依、呉城久美、絃瀬聡一、細井じゅん、北代高士、鈴木拓、大谷亮介、伊藤沙莉ほか。法律考証は村上一博、制作統括は尾崎裕和（NHKエンタープライズ）と石澤かおる、演出は梛川善郎（NHKエンタープライズ）が担当する。