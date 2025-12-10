LE SSERAFIM、ロングヒットの勢い加速！『SPAGHETTI』がグローバルチャート6週連続ランクイン | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、米ビルボードのグローバルチャートで“ロングランヒット”の兆しを見せた。

米ビルボードが12月9日に発表した最新チャート（12月13日付）によると、LE SSERAFIMの新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』が「グローバル200」で38位、「グローバル(米国除く)」で23位を記録し、6週連続ランクインを果たした。

ホリデーシーズンソングが多数チャートインする時期に、彼女たちの強力な底力が際立った。

MVの反応も熱い。HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに掲載された『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のMVは、12月6日に再生回数5000万回を突破した。2Dアニメーション風の背景と遊び心あふれる演出、5人の思い切ったビジュアルチェンジが話題を呼び、“視覚的快感”を与える作品としてグローバルファンから支持を集めている。

『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、オルタナティブ・ファンクポップジャンルの楽曲で、宮脇咲良とユンジンが制作に参加し、BTSのJ-HOPEがフィーチャリング参加したことでも話題を集めた。同曲は、米ビルボードだけでなく日本の主要チャートでも好成績を収め、Spotifyの「K-Pop ON」が発表した「2025年ベストK-POP」で6位にランクイン。同チャートで選出されたガールズグループの楽曲における最高順位を記録した。

なお、LE SSERAFIMは、12月6日に台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催された「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA）」で、大賞のひとつである「Music Icon of the Year」を受賞した。また、本賞にあたる「AAA Best Artist」、チェウォンが個人で受賞した「AAA Best Choice」まで、合計3つのトロフィーを手にした。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

