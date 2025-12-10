佐藤健、パク・ボゴム＆IUとの豪華2ショット公開！日韓スターの交流にファン歓喜「すごい…」【PHOTO】 | RBB TODAY

佐藤健が、俳優パク・ボゴムやIUとの微笑ましい2ショットを公開し、注目を集めている。

佐藤健は最近、自身のインスタグラムを更新し、「Heartfelt thanks to everyone awayの中皆さまが本当に優しく接してくれました 心から感謝します」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、12月6日に台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催された「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」のオフショットが収められている。

特に目を引いたのが、パク・ボゴム、IUとの2ショットだ。パク・ボゴムと並んでステージに立つ仲睦まじい姿や、舞台裏でIUと手を添えて撮影した意外な交流ショットが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「健さんとボゴムくん素敵」「幸せ」「美しい2人」「すごいツーショット」など、熱い反応が寄せられている。

（写真＝佐藤健Instagram）2・3枚目佐藤健（左）とパク・ボゴム

（写真＝佐藤健Instagram）佐藤健（左）とIU

なお、佐藤健は「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」で「アジアスター賞」「ベストアーティスト賞」を受賞した。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

