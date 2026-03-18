映画『踊る大捜査線 N.E.W.』公開日が9月18日に決定！”29年前”の青島俊作と並ぶ最新ビジュアルも公開 | RBB TODAY

映画『踊る大捜査線 N.E.W.』（読み方:エヌ・イー・ダブリュー）の公開日が9月18日に決定し、最新ビジュアルが公開された。

同作は1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズの最新作だ。1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入100億円超えの超大ヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』では興行収入173.5億円を記録した。

2024年に突如発表された「踊るプロジェクト」再始動。プロデュース・亀山千広、脚本・君塚良一、監督・本広克行が再集結し、10月に『室井慎次敗れざる者』、11月には『室井慎次 生き続ける者』の2部作が公開され、二部作ともに大ヒットを記録した。『室井慎次 生き続ける者』のエンドクレジット後には、青島俊作がサプライズ出演した。

今回公開された最新ビジュアルには、1997年と2026年、29年の時を超えて、二人の青島俊作が並び立つ。お馴染みのトレードマークである“青島コート”に身を包んだ現在の青島からは、長年の刑事生活が刻んだ風格と貫禄が漂っている。しかし、どんな事件にも、守り続けてきた信念と直感で食らいつく強い目の輝きは、若き日の青島と少しも変わらない。『踊る大捜査線』シリーズの数々のポスターを彩ってきた「赤」と「白」を基調としたデザインが、最新作のビジュアルを彩る。

なお、3月18日は「踊る」シリーズの原点ともなる、1997年に放送されたテレビドラマ最終話「青島刑事よ永遠に」の放送日となっている。