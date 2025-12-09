日韓ボーイズグループが東京に集結！E’LASTやORβITら出演のイベント「Link KPOP」ラインナップ公開 | RBB TODAY

日本と韓国のボーイズグループが参加するクリスマスイベントが、東京で開催される。

総合エンターテインメント企業NATURALLY MUSICによると、12月24日に東京・大手町三井ホールで「2025 Link KPOP Music Festival in Tokyo」が開催される。

『Link KPOP』は、2020年にグローバルK-POP番組『K-STAGE』を通じて多くのK-POPグループやアーティストを発掘し、K-POPシーンを牽引してきたNATURALLY MUSICが手がける2番目の音楽番組で、昨年1月に日本で初の生放送を行って以降、定期的に番組を展開している。

（画像＝NATURALLY MUSIC）

今回のイベントは9月の横浜公演に続く開催で、季節が移り変わった真冬のクリスマスイブに、より身近で親しみやすいグローバル音楽番組として世界中のファンとつながる。

オープニングステージには、Eエンターテインメント所属でデビューを控える新人ボーイズグループAmbiOが登場し、初の公式ステージを披露する予定だ。そのほか、今後が期待されるボーイズグループ XD、TMC、E'LAST、WAKER、ORβIT、MXVが出演し、クリスマスを彩るパフォーマンスを届ける。

韓国と日本のボーイズグループが参加し、エネルギッシュなステージと積極的なコミュニケーション、多彩なイベントで、会場を訪れるファンにクリスマスプレゼントのような特別な思い出を届ける。

『Link KPOP』は、世界中どこからでもオンラインで視聴でき、今後も韓国や日本の次世代ボーイズグループによる多様なパフォーマンスとイベントで、グローバル音楽ファンの関心を集めていく計画だ。

なお、NATURALLY MUSICは、グローバル音楽番組「K-STAGE UNTACT CONCERT」、ロックフェスティバル「KEUNSORI FEST」、韓国バンドの登竜門「Let’s Dream Night」など多数の番組や公演を制作しており、音楽番組として初めてVOD・OTTサービスも提供するなど、K-POPシーンの発展に力を入れている。

（記事提供＝OSEN）

