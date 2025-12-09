IVE・ウォニョン、授賞式「AAA」で“5年連続MC＆単独3冠”の偉業！受賞コメントも話題に | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、音楽授賞式「AAA」で5年連続MCを務めると同時に、単独3冠を達成した。

ウォニョンは最近、台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催された「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」（以下、「AAA 2025」）にて、「AAA Asia Celebrity」と「Symbol of AAA」に続き、「AAA Grand Presence of K-POP」まで受賞し、見事3冠を達成した。

ウォニョンは所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じて、「『AAA』に5年連続でMCとして立てるだけでも光栄なのに、多くのアーティストの中で意味深い賞を3つもいただけて本当にありがたく、嬉しいです。賞の重みを胸に刻み、恥じないよう、これからも誠実に、そして慎重に歩んでいくアーティストになります。この賞はIVEと私を愛してくださる皆さんがくださったものだと思っています。もっと良い姿をお見せできるよう努力しますので、これからも期待と応援をお願いします」と感謝を伝えた。

（写真提供＝AAA組織委員会）ウォニョン

MCとしても圧倒的存在感

この日ウォニョンは、受賞だけでなく、5年連続MCとして安定感ある進行で会場の視線を集めた。共にMCを務めた2PM・ジュノと特別ステージを披露し、優雅なワルツパフォーマンスで、まるで童話のような一幕をつくり出し、「AAA 2025」の華やかな幕開けを飾った。

授賞式の進行中、ウォニョンは落ち着きと滑らかさを兼ね備えた司会ぶりで、生中継の中心をしっかり支えた。特に「ウォニョンのスターニュース」コーナーでは、アーティスト席に自ら足を運びリレーインタビューを実施。センスあるリアクションと自然なトークで多彩な回答を引き出し、番組をさらに豊かにした。

流行語を真似たり、ユーモアあふれるアドリブを交えたりと、ウォニョンならではの華やかなエネルギーで会場を和ませた。また、流暢な英語で海外アーティストたちとコミュニケーションを取り、多くの観客との交流を広げる姿も見せ、MCとしての完成度を証明した。

（写真提供＝AAA組織委員会）ウォニョン

さらに、3つの受賞スピーチでは心のこもった言葉で会場を感動させた。「Symbol of AAA」受賞時には「5年連続で『AAA』と年末を迎えられることに感謝します。出会うすべてのご縁がありがたく感じられる夜です」とこれまでの歩みを振り返った。

「Asia Celebrity」受賞後には、「意味深い日にこの場にいられることに感謝があふれる一日でした。名前に恥じないよう、いつも自分の進むべき道を忘れず、慎重に行動していくウォニョンになります」と語り、注目を集めた。

2021年から5年連続で「AAA」のMCを務めてきたウォニョンは、10周年を迎えた記念すべき年にさらに輝きを放ち、単独3冠獲得で今後の活躍にも期待が高まっている。

なお、ウォニョンが所属するIVEは「AAA 2025」で大賞「今年の歌」のほか、「AAA Best K-POP Record」「AAA Best Artist」を受賞し、3つのトロフィーを手にした。

IVEは2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を通じ、2025年4月の京セラドーム大阪を皮切りに、北米・欧州・アジア・オセアニアなど世界各国で公演を展開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

■【写真】太ももの98％があらわに…ウォニョン、“密着ミニワンピ”

■【写真】ウォニョン、“胸元ゆるめ”ドレスから意外なボリューム感

■【写真】ウォニョン、超ミニでしゃがむ美脚SHOT