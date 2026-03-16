夫ヒョンビンも見惚れる？ソン・イェジン、一児の母とは思えぬ「11字腹筋」が話題！ | RBB TODAY

女優のソン・イェジン（44）が、年齢を感じさせない見事な腹筋を披露し、大きな反響を呼んでいる。

3月15日、ソン・イェジンは自身のSNSを更新。広告撮影現場で捉えられたオフショットを公開した。

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写真の中で彼女は、今トレンドのバレエコアを彷彿とさせる衣装に身を包み、見事に縦のラインが入った「11字腹筋」を披露。ショート丈のトップスから覗く引き締まったウエストは、日頃からいかにストイックに体重管理を徹底しているかを物語っており、その驚異的な美しさに称賛の声が相次いでいる。

また、ソン・イェジンは投稿に添えて「まだ少し肌寒いですが、早く暖かくなって春のお出かけをたくさん楽しめますように！私は今、新作『バラエティ』の撮影を頑張っています。皆さんも風邪を引かないよう、暖かくして過ごしてくださいね」と、ファンへの温かい気遣いを見せた。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

彼女がその鍛え抜かれた肉体美で世間を驚かせたのは、今回が初めてではない。昨年12月にも、隆々とした背筋が浮き出るトレーニング動画を公開し話題となったばかりだ。

当時、映画祭で披露した大胆なバックレスドレス姿が大きな注目を集めたが、その裏でドレスを着こなすために懸命にトレーニングに励んでいたことが明かされると、彼女の徹底したプロ意識と自己管理能力に感銘を受けるファンが続出した。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

前回の「背筋」に続き、今回は「11字腹筋」が再び注目の的となった。一切の妥協を感じさせない完璧なボディラインと、それを維持し続けるひたむきな姿勢が、多くのファンを惹きつけて離さない。

私生活では俳優のヒョンビンと結婚し、一児の母となったソン・イェジン。母となってもなお、第一線の広告モデルとして、また変幻自在な表現者として進化し続ける彼女の姿に、世界中から熱いエールが送られている。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

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