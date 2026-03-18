元ZEROBASEONEの4人が新グループで再デビューへ、“古巣”のカムバックと被る可能性も | RBB TODAY

ボーイズグループ「ZEROBASEONE（ゼロベースワン）」の元メンバー4人が、新たなグループとして再デビューすることが報じられ、K-POPファンの注目を集めている。

3月18日、複数の韓国メディアは、ZEROBASEONE出身のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが、5月26日に新グループ「エンダブル」として再デビューすると一斉に報じた。

【写真】ZEROBASEONE、残った5人は？

4人が所属するYHエンターテインメント（ウィエファ・エンターテインメント）も、メディアの取材に対し「デビュー準備中であることは事実だ。詳細は後日案内する」と公式に認めている。

4人は、2023年にサバイバル番組『BOYS PLANET』から誕生したプロジェクトグループ「ZEROBASEONE」の一員としてデビュー。当初の活動期間は2026年1月までだったが、契約延長により活動を継続。3月15日に開催されたアンコール公演「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE」をもって9人での完全体活動を終了し、4人は同公演を最後にグループを離れた。

（写真提供＝OSEN）上からキム・ギュビン、ジャン・ハオ、ハン・ユジン、リッキー

注目すべきは、再デビューのタイミングだ。前日、奇しくも残る5人のメンバーで再編された“新生ZEROBASEONE”も、同時期に再始動を予定していると報じられていた。

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