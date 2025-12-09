timeleszで一番“モテなさそう”なメンバーは？ワースト1位は年末まで名前変更『タイムレスマン』 | RBB TODAY

9日24時25分から、timeleszの8人が出演するバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）で、デート中に出したらモテそうなクイズでバトルを繰り広げる企画「クイズDEモテたいマン」の完結編が放送される。

同企画は、“モノを知っている男はモテる”という定説になぞらえて、timeleszメンバー8人全員で高さ3m・屋根なしの2階建てオープンバス「タイムレスマン号」に乗り込み、新宿の東京都庁前からお台場のフジテレビをめざしてドライブ。建物や看板など道中で目に入ってきた情報をもとに、それぞれが思いついた“デート中に出したらモテそうなクイズ”を出題し合うというもの。最後に8人自らの投票により、「一番モテそうなクイズを出せたメンバー」と「最もモテなさそうなメンバー」を決定する。

前回の放送では、都庁前を出発したtimelesz一行がモテるクイズの応酬で大盛り上がりを見せた。松島聡が出題する「新宿駅が認定されているギネス世界記録とは？」（正解：世界で最も利用客数が多い駅）、菊池風磨の出題による「かつて新宿御苑にあった、昭和天皇が作らせた施設とは？」（正解：ゴルフコース）など、メンバーそれぞれがバスの窓越しに見える景色からインスピレーションを受けて即興で作成したクイズ問題が次々に登場した。 ランチタイムでは、バスの車内でみんなで高級ローストビーフに舌鼓を打ちながらクイズ合戦を展開。猪俣周杜からは「このローストビーフは俺の中で何番目においしいでしょう？」（正解：赤ワインのたれは生まれて初めて食べたから0番目）という珍問も飛び出した。

後半戦となる今回は、「タイムレスマン号」が港区の東京タワーにさしかかったところからスタート。メンバーたちは、それぞれ趣向を凝らした「東京タワーDEクイズ」で盛り上がるが、そんな中、進行役の佐野瑞樹アナウンサーが出題者となって参戦する一幕も登場する。 さらにその後も、「港区役所DEクイズ」「増上寺DEクイズ」「レインボーブリッジDEクイズ」といった特定の場所にちなんだクイズはもちろん、「歴史DEクイズ」「道路標識DEクイズ」「もみじDEクイズ」、はたまた、ネットで調べても正解が出てこないような激レアクイズまで、さまざまなタイプの“モテるクイズ”が続々と誕生する。

こうしてゴール地点であるお台場・フジテレビに到着した一行は、最後に自分たち自身の投票によって、一番モテそうなクイズを出した“クイズDEモテるマン”を決定。最も多くの票を集めるメンバーは、果たして誰なのか。

なお、最も票が少なかった、つまり最も「モテなさそう」と判定されてしまったメンバーは年内残りの『タイムレスマン』のオンエア内で、テロップもナレーションも、名前を紹介する際は必ず、名字と名前の間に“DE”が付けられてしまう（佐藤DE勝利、菊池DE風磨、松島DE聡、寺西DE拓人、原DE嘉孝、橋本DE将生、猪俣DE周杜、篠塚DE大輝）。