梅＆生姜の香りが食欲そそる！はなまるうどん、鶏玉あんかけうどんを本日発売 | RBB TODAY

梅＆生姜の香りが食欲そそる！はなまるうどん、鶏玉あんかけうどんを本日発売

　12月9日よりはなまるうどんが知的エンタメ集団QuizKnockとコラボレーションし、伊沢拓司監修の新商品「(梅と生姜が香る)鶏玉あんかけうどん」を発売する。


　同商品は2025年12月9日から12月29日までの3週間限定で、全国のはなまるうどん店舗で販売される。価格は小790円、中950円、大1130円で、すべて税込価格だ。コラボレーション第2弾となる今回は、本格的な冬の到来と受験シーズンに合わせ、「頑張る人のからだを中から温める」ための新メニューを開発。うどんが大好きだという伊沢拓司と共に、素材の組み合わせにこだわり抜いた、冬のエネルギーチャージに最適な一杯となっている。

はなまるうどん×QuizKnock（クイズノック）

　同商品の特徴は、はなまる自慢のいりこ出汁をベースにした「特製あんかけ」に、「梅」と「生姜」を組み合わせた。寒い季節にうれしいアツアツのあんかけと相性抜群な「生姜」と、リフレッシュに最適な爽やかな酸味の「梅」を実現した。濃厚なあんかけの中に、最後まで飽きのこないキレのある味わいとなっている。

　とろみのある玉子あんかけスープは麺によく絡み、熱を逃さない。具材には鶏肉を使用した。テイクアウトも可能で、うどん1杯につき容器代30円が必要となる。なお、一部店舗では価格が異なる場合がある。

《村上弥生》

