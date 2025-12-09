在日コリアンの婚約者が無事に娘を出産　結婚を控えた韓国アイドル「4人家族、幸せでいよう！」 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、イ・ミヌ（46）が第2子となる娘を抱いた。

12月9日、イ・ミヌの所属事務所関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に「イ・ミヌが昨日（8日）に第2子をもうけたのは事実」とし、「近いうちにSNSを通じて本人が直接知らせる予定だ」と伝えた。

実際にイ・ミヌは同日、自身のインスタグラムに「大切な子どもに、健康な状態で出会うことができた。うちの4人家族、幸せでいよう！」と書き、生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこしている写真を掲載した。

（写真＝イ・ミヌInstagram）

イ・ミヌは来年3月、婚約者のイ・アミさんとの結婚を控えている。

イ・アミさんは在日コリアン3世で、前夫との間に生まれた6歳の娘を育てているシングルマザーであることが知られ、話題となった。また、イ・ミヌとの交際中に第2子を妊娠し、二重の喜びを迎えていた。

その後、イ・ミヌはバラエティ番組『家事をする男たち2』（原題）を通じて妻と娘を初公開し、和やかな日常を共有。特に、前夫との間に生まれた娘を自身の実子として養子縁組し、「イ・リア」という新しい名前を贈ったことでも注目を集めた。

そんななか、12月8日には「健康に生まれてきますように。もうすぐ会おう」と、妻の出産が間近であることを知らせていた。

（写真＝イ・ミヌInstagram）イ・アミさん（左）とイ・ミヌ

そしてイ・アミさんが無事に第2子となる娘を出産し、イ・ミヌは二児の父親となった。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】イ・ミヌ、フィアンセの“連れ子”の法的な父親になる決心

■イ・ミヌ、在日コリアンのフィアンセと日本活動時に出会っていた！当時を振り返る

■【写真】14歳年下の日本女性と結婚した韓国俳優「キス5秒前写真」