“BTS・TXTの弟グループ”CORTIS、授賞式出演後に人気再爆発！楽曲再生数＆SNSフォロワー急上昇 | RBB TODAY

“今年最高の新人”と呼ばれるボーイズグループCORTIS（コルティス）が、音源再生数をはじめとする各種人気指標で再び急上昇し、注目を集めている。

12月9日、所属事務所BIGHIT MUSICによると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』のSpotifyにおける1日合算再生数が12月に入り約25％増加したという。

9月に韓国の音楽番組での活動を終えた後も、同アルバムは1日あたり200万回台の再生数を維持してきたが、12月1日に251万回、2日に257万回、そして3日～4日には264万回まで急上昇。最新集計となる5日～7日も平均250万回を上回り、安定的な推移を見せている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

年末が近づき、K-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』（以下『2025MAMA』）や『Asia Artist Awards 2025』（以下『AAA2025』）など主要授賞式への出演が続いたことで、CORTISの人気がさらに加速したとみられる。メンバー5人の存在感と歌唱力が際立ったパフォーマンス、海外スタジアムを揺らした“合唱”が口コミで広がり、新規リスナーの流入にもつながった。

実際、『2025MAMA』放送翌日の11月30日以降、授賞式で披露したデビューアルバムのイントロ曲『GO!』と収録曲『FaSHioN』のSpotify再生数が大きく伸びた。『GO!』はその日を境に上昇傾向に入り、12月3日には過去1か月で最高となる日間再生数88万466回を叩き出した。同日『FaSHioN』もデビュー以来最多となる88万6155回再生を記録した。

SNSでの影響力も目覚ましく、グループ公式ユーチューブチャンネルの登録者は210万人を突破。今年デビューした新人グループの中では初の快挙となった。また、12月6日に彼らのインスタグラムのフォロワーが700万人を突破した。これは過去4年間にデビューしたボーイズグループの中で最多となり、アカウント開設が今年8月であることを考えると、驚異的なフォロワー増加速度である。

なお、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の累積販売枚数はサークルチャート基準で120万枚に迫っている。これらの成果を背景に、CORTISは『2025MAMA』で「ベストニューアーティスト（Best New Artist）」を受賞し、『AAA2025』でも、新人賞にあたる「AAA Rookie of the Year」と「AAA Best Performance」を獲得し、2冠に輝いた。

（記事提供＝OSEN）

■【話題】「イケメンで優しくて勉強もできた」CORTISメンバーの美談

■【写真】「“異質さ”も僕らの強み」CORTIS、ファッション誌に登場

■【写真】BTS・JUNG KOOK、CORTIS楽曲をカバー