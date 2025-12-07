TWICEの2026年4月追加公演・国立3DAYS、12/8　10:00より最速先行チケット受付開始！ | RBB TODAY

「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」と言う意味を持つ最強ガールズグループTWICE。
6度目のワールドツアー『TWICE
TWICEは、『TWICE
ついにONCEとの10周年を記念した『TWICE
この動員数は国内でコンサートができる施設では前人未到で最大級。TWICEは未来に歴史を刻むこととなる。
なお、この記録的動員への証人として、来場者全員にTWICE10周年記念MUFG STADIUM (国立競技場) ライブ記念デジタルチケットをプレゼント。初のMUFG STADIUM（国立競技場）での10周年記念ライブをTWICEとONCEと共に最高の空間に作り上げていただきたい。
【ライブ情報】
《公演概要》
2026年4月25日（土） MUFG STADIUM（国立競技場） 開場15:00 開演18:00
2026年4月26日（日） MUFG STADIUM（国立競技場） 開場14:00 開演17:00
2026年4月28日（火） MUFG STADIUM（国立競技場） 開場15:00 開演18:00
※未就学児は入場不可となります。
※開場・開演時間は変更になる場合がございます。
※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。
《チケット受付情報》
・最速先行（ONCE JAPAN+ 長期会員先行）2025年12月8日（月）10:00～12月14日（日）23 :59
・2次先行（W会員先行）2025年12月15日（月）10:00～12月21日（日）23 :59
・3次先行（ONCE JAPAN 会員/海外在住 ONCE JAPAN会員先行）2025年12月22日（月）10:00～12月28日（日）23 :59
・4次先行（ONCE JAPAN MOBILE会員先行）2025年12月29日（月）10:00～2026年1月4日（日）23 :59
※最速先行は「ONCE JAPAN+ 長期会員」が対象となります。
「ONCE JAPAN+ 長期会員」とは
・2022年12月末日までにONCE JAPANへ入会をし、お申込み時に有効会員の方
※同じメールアドレスを使用して、ONCE JAPAN再入会しても継続年数は合算されません。
※MUFG STADIUM（国立競技場）公演のアップグレードチケット受付など詳細はあらためてお知らせいたします。
※お一人様の申込み枚数は特設サイトをご確認ください。
※お申込み後のキャンセル・変更はお受け出来ません
※お申込みいただいた全ての公演に当選する可能性もございますので、確実にご来場いただける公演のみお申込みください。
TWICE
https://www.twicejapan.com/feature/6thworldtour_thisisfor_stadium