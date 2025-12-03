“BTSメンバー似”の息子が「広告で5億ウォン」稼いだ？18歳年下の日本人女性と結婚した韓国俳優、真相語る | RBB TODAY

俳優シム・ヒョンタクが、BTS・JUNG KOOKに似ていると話題になった18歳年下の日本人妻との間に生まれた息子・ハルくんに関する“噂”について言及した。

シム・ヒョンタクは今年、生後164日のハルくんを連れて育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演し、初回から驚くべき視聴率を記録。瞬く間に注目を集めた。

シム・ヒョンタクとハルくんは、韓国のTV・OTTの非ドラマ部門出演者話題性ランキングでそろってトップ10入りするなど、関心の高さを示している（グッドデータ・コーポレーション基準）。その人気の中心にいるのが、まさに“天使ベイビー”のハルくんだ。

（画像＝『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』）シム・ヒョンタクとハルくん

シム・ヒョンタクは日本人の妻・サヤさんと2023年に結婚し、今年1月にハルくんが誕生。漫画から飛び出したようなふわふわの“孫悟空ヘア”、人形のようなビジュアル、絶えず見せる無邪気な笑顔で、ユーチューブでも数百万再生を記録する“視聴率妖精”として人気を集めている。

シム・ヒョンタクは番組出演後、本サイト提携メディア『OSEN』との初インタビューに応じ、実際に収録が行われる自宅でハルくんを抱きながらさまざまな話を聞かせてくれた。

ハルくん誕生後の生活

ハルくんの誕生後、生活はすべて赤ちゃん中心に変わったという。

「赤ちゃんが寝る時間、起きる時間に合わせて僕たちも動くんです。サヤも妊娠中は好きな時間に起きていたけれど、今はすべてハル基準。夜7～8時が寝る時間なので、その頃になると家全体が静かになります。ハルを寝かしつけて、僕たち夫婦は夕食を食べたり、二人の時間を過ごしたりします。朝はだいたい7時頃にハルが起きるので、それが一日の始まりですね」

（画像＝『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』）ハルくん

一方で、家族やハルくんの大きな人気への感謝とは別に、“フェイクニュース”には心を痛めているという。 特に、「広告で5億ウォン（約5000万円）稼いだ」というデマが記事化され、まるで事実のように報じられたことには困惑したと語った。

あるメディアは広告業界関係者の話として、ハルくんが3カ月で約6本の広告契約を結び、総収入が5億ウォンを超えると報道。しかし、シム・ヒョンタクは「事実とは異なる誇張」ときっぱり否定した。

彼は「（取材前日のことですが）知り合いの兄貴から連絡が来ました。“ハルのファンで、朝から晩までハルだけ見てる”って。そういう連絡は本当に多いんですが、同時に“どこどこで見たよ～”“ポン・ジュノ監督がハルを探してるってよ”みたいな話まで出てきて……。ハルが番組やユーチューブにたくさん出るから、親しい知人ですらそういったデマを信じてしまうんです。驚きましたね」と明かした。

さらに続けて「周りがいろんな話をしてくれるんですが、“またフェイクニュースか”と流せればいいのに、なかなかできなくて。事実じゃないから説明しないといけない気がするけど、いちいち全員に言うわけにもいかず、本当に苦しいです」と自身の思いを打ち明けた。

（画像＝『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』）ハルくん

最近話題になった「ハルが広告で5億ウォン稼いだ」という記事にも触れ、「僕も稼いでほしいですよ（笑）。撮ってくれたら嬉しい（笑）。もちろん、たくさん愛されて本当に感謝しているけれど、その分フェイクニュースも増える。家族やハルへの愛情は心からありがたいですが、事実ではない過度なデマはやっぱりつらいですね」と胸の内を明かした。

また、シム・ヒョンタクは「『スーパーマンが帰ってきた』でハルを初めて公開してからの初インタビューです。これが僕たちの本心。子どもや家族に関するフェイクニュースは本当にやめてほしいです」と強く訴えた。

（記事提供＝OSEN）

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ－新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。2025年1月には長男のハルくんが誕生した。

