SUPER JUNIOR・キュヒョン、免停のマネージャーの身代わりになるようにお願いされた過去を暴露 | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、キュヒョンが元マネージャーたちの衝撃的な蛮行を暴露した。

去る12月2日、Netflixを通じて公開されたバラエティ番組『ケニアで3バカ珍道中』第5話では、キュヒョンの元マネージャーの話を公開した。

この日、ボーイズグループSECHSKIESのウン・ジウォンは、「時間はどれくらいあるか。ここのトークボックスがぴったりだよ。この子の話を聞きたくないか」と話した。

先立って、彼はキュヒョンの話を聞いて、「適当に聞く話ではない。聞き流す話ではない。真剣に聞かなければならない。 この子が経験した約70人のマネージャーの話」と繰り返し強調した。

話をしても良いと言われたキュヒョンは、「とりあえず軽いものから始めようか。料金所マネージャーの話を聞いてみないか」と話し始め、好奇心を刺激した。

彼は、「南山（ナムサン）ターミナルのような場所を通り過ぎると、3人以上なのか確認されることがある。そっと行こうとしたところ、捕まったのだ。マネージャーが（車に）乗っていて、横にメンバーがいて、実は2人しかいなかった」と述べた。

続けて、「そこで担当者が『窓を下げてください。確認します』と言った。『はい』と言った後、窓をそっと下げて『大丈夫ですよね』と上げた。後ろにはクマのぬいぐるみがあった。ただ影を見て、通過させてくれるだろうと思って、ちょっと下げて行こうとしたが、担当者が『ふざけてるのか』と大騒ぎになった」と通行料を払わずに通過しようとしたことが発覚したマネージャーのエピソードを伝えた。

また、彼は「盗癖マネージャーもいる。盗癖マネージャーは自分が捕まえたのではなく、ほかのメンバーが捕まえた。目撃したんだ。下駄箱のドアを開けると、小さな倉庫のような場所があるが、イェソンさんが宿舎に入ったら、マネージャーがびっくりして『あれ、イェソンさんいらっしゃったんですか？』と言った」と振り返った。

加えて、「おかしいでしょ。『そこで何をしていましたか？』と勘が鋭いイェソンさんが言うと、『何でもないです』と言う。そこで『出てきてください』と話すと、箱があった。箱にこれまでメンバーたちがなくしたすべての物があった。そこに隠しておいたのだ」と明らかにして、周りを驚かせた。

キュヒョンは、「この人は結局クビになった。クビになったけど、恐ろしいのがほかの歌手のマネージャーになっていた。鳥肌が立った」と衝撃を加えた。

しかし、メインストーリーはほかにあった。キュヒョンは、「どこだったかも覚えている。 建大（コンデ）交差点でUターンしてはいけないのに、違法Uターンをしたのだ。隠れていたパトカーがサイレンを鳴らしながらついてきた」と話した。

続けて、「そしたら急にアクセルを踏んだ。僕を乗せて。『何をしているんですか』と言ったら、目が回り始めた。『キュヒョンさん、自分はすでに免許停止です。捕まるとまずいんです』と言うのだ。とても怖くて声をかけられなかった」と伝えた。

そして、「アクセルを踏んだのに車が渋滞している。そしたら逆走を始めた。『逆走は…』と言ったが、『ダメです』と進む。見もしない。『どうしよう』と思った」と当時を思い出した。

結局道をふさがれたマネージャーは、「キュヒョンさん、今免許停止なのですが、席を一度変えてもらえませんか？」と聞いたそうだ。

加えて、「隣では警察の方がガンガン扉を叩いて、大騒ぎになった。自分が席を変えないと言ったら、『キュヒョンさん、でも私が捕まったらキュヒョンさんの面倒は誰が面倒見るんですか』と言われた」と語った。

すると、「（マネージャーが）『キュヒョンさん、僕が行ったらキュヒョンさんはどう責任…キュヒョンさん！！』と言いながら連行された。嘘みたいでしょ？でも話は盛っていない」と伝え、周りを爆笑させた。

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。

