BOYNEXTDOOR、K-POP男性グループ唯一の快挙！YouTube Shorts“最高人気曲”TOP10にランクイン | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、ユーチューブの年間チャートで“K-POPボーイズグループ唯一”の記録を達成した。

12月3日、ユーチューブの発表によると、BOYNEXTDOORが今年初めにリリースしたデジタルシングル『IF I SAY, I LOVE YOU』が、「2025 YouTube 韓国Shorts 最高人気曲 TOP10」で10位にランクインした。BOYNEXTDOORは、本ランキングにK-POPボーイズグループとして唯一名前を載せ、圧倒的な人気を証明した。

「2025 YouTube 韓国Shorts 最高人気曲 TOP10」は、韓国でアップロードされたユーチューブのショート動画を基準に、今年公開された楽曲および前年より大きく成長した楽曲を選ぶチャートだ。大衆性を重視する指標であることから、BOYNEXTDOORのランクインは意味が大きい。

『IF I SAY, I LOVE YOU』は、別れの後のリアルな姿をユーモラスに描いたダンスナンバーで、失恋をテーマにしながらも悲しすぎないウィット感が特徴だ。BOUNEXTDOORは、同曲の人気をきっかけに、一気に“音源強者”へと躍進した。『IF I SAY, I LOVE YOU』は、韓国Apple Music「デイリートップ100」で1月9日から2月14日まで37日連続1位を記録した。さらに、米ビルボード「グローバル（米国を除く）」「グローバル200」にもランクインし、海外でも人気を集めた。また、韓国最大の音源指標であるMelonの月間チャートでは、1月～11月まで11か月連続で上位圏をキープしている。

BOYNEXTDOORは、今年10月にリリースした5thミニアルバム『The Action』でもロングヒットを継続している。同アルバムは、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（11月8日付）で40位にランクインした。さらに「ワールドアルバム」や「エマージングアーティスト」 など複数のチャートに5週連続でランクインし、「トップカレントアルバムセールス」では12月6日付チャートに再ランクインするなど、圧倒的な底力を証明した。

年末の授賞式でも存在感を発揮している。BOYNEXTDOORは11月28日・29日に香港カイタック・スタジアムで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』で「Favorite Male Group」を受賞した。さらに、12月20日にソウル・高尺スカイドームで開催される「THE 17th MELON MUSIC AWARDS（MMA2025）」への出演も決定しており、受賞への期待が高まっている。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

