復帰控えるNewJeans、日本デビュー曲『Supernatural』が好成績！Spotify再生数2億回突破 | RBB TODAY

ガールズグループNewJeansがSpotifyで再生数2億回の楽曲を追加した。

12月3日、Spotifyによると、NewJeansの日本デビューシングルの同名タイトル曲『Supernatural』が12月1日基準で2億12万8884回再生された。NewJeans通算12番目の再生数2億を突破した楽曲だ。

2024年6月にリリースされた『Supernatural』は、ノスタルジックな感性とメンバーの柔らかい歌声が際立つニュージャックスイングスタイルの楽曲だ。

（写真＝ADOR）NewJeans

同曲はリリースされるやいなや、日本の主要音源チャートのトップを記録し、日本のシングルであるにも関わらず、世界各国の音源チャートで上位に入り、大人気を博した。

NewJeansは『Supernatural』の人気によって、2024年に日本最高権威の音楽授賞式「第66回輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞を受賞した。同曲は当時、海外アーティストの作品のうち、唯一同部門に名を連ね、グループの地位を確立した。

なお、NewJeansはこれまで15のSpotify再生数“億台”の楽曲を持っている。NewJeansがこれまでリリースしたすべての楽曲のSpotify合算累積再生数は70億回を超える。

◇NewJeans プロフィール

2022年7月22日にミュージックビデオを公開し、「NewJeans」として電撃デビューした5人組ガールズグループ。2004年生まれのミンジとハニ、2005年生まれのダニエル、2006年生まれのヘリン、2008年生まれのヘインで構成された。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲（『Attention』）がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートインした。

