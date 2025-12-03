俳優イ・ビョンホンの息子（10）、母のスタッフに注意する頼もしい姿が話題「悪い言葉を…」 | RBB TODAY

俳優イ・ビョンホンと女優イ・ミンジョンの息子が、スタッフにしっかりと忠告した。

去る12月2日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」には、「BHが幼い頃から食べて育った思い出のキムチキンパレシピ。*夫の実家に行って学んできた」というタイトルの動画が公開された。

この日、イ・ミンジョンは「今日の家庭料理、イ先生。以前ゲストを呼んだことはあったが、初めてほかの空間で“家庭料理イ先生”を務める。今回は義母が作るキムチキンパだ」と義母にキムチキンパのレシピを伝授してもらった。

その後、彼女は義母に合わせて自らキムチキンパを巻いたが、完成した料理を見ると、「私が巻いたのは少し拙い感じがする。少し厚みが足りない感じ」と残念がった。

それとともに、「少し厚さが足りないものは、ジュヌが食べて。ジュヌはいない？」と話し、息子のジュヌ君が反応すると「君のために少し小さく巻いた」と説明した。

（写真＝YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」）

これを聞いたジュヌ君がキッチンに姿を現し、イ・ミンジョンは「イ・ジュヌが好きなものが全部あるね、ここ」と述べた。これに対し、ジュヌ君は「早く早く」と催促し、イ・ミンジョンがキンパを切る前に味見をした。

イ・ミンジョンは、「もう食べちゃったの。切る前に食べてどうするの」と小言を言って、キンパの味見をしたジュヌ君は「わあ、すごく美味しい」と感嘆した。

キンパをすべて巻いた後、制作スタッフの試食タイムが続いた。テーブルを囲んでキムチキンパを味わい、あるスタッフは「わあやば、クソうまそう」と反応した。

すると、ジュヌ君は「悪い言葉を使ってはいけません」と断固として警告し、スタッフは「オーケー」と返して、笑いを加えた。

なお、イ・ビョンホンとイ・ミンジョンは2013年に結婚し、息子と娘がいる。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2023年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

◇イ・ビョンホン プロフィール

1970年7月12日生まれ。漢陽（ハニャン）大学校在学中にアルバイトを通じて「コカ・コーラ」をはじめとした多数のCMに出演。母親の友人が韓国の地上波KBS主催の公開採用オーディションの願書を手に俳優の道を勧め、1990年にKBS公開採用14期生に合格した。翌年にはトップの成績で研修を終え、すぐにテレビドラマ『アスファルト、我が故郷』でデビューした。2000年に公開された主演映画『JSA』は韓国でメガヒットし、社会現象に。2004年にドラマ『美しき日々』が日本で放送された際には、クールさと強引さを兼ねそなえた男らしいキャラクターで視聴者の心を掴んだ。2019年には主演映画『白頭山大噴火』を通じて北朝鮮の工作員を熱演し、大きな反響を得た。

■【写真】イ・ビョンホン＆イ・ミンジョン夫婦の“キスショット”

■【写真】ジュヌ君、IVE・ウォニョンと対面！意外な感想とは

■【写真】イ・ミンジョン、娘の愛らしい近況公開