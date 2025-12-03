『千鳥の鬼レンチャン』に出演したソン・シギョン、人に裏切られ…パク・ソジュンがかけた慰めの言葉 | RBB TODAY

日本のバラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』に出演した歌手ソン・シギョンが、俳優パク・ソジュンと率直な時間を過ごし、深い友情を伝えた。

ソン・シギョンは12月2日、公式YouTubeチャンネル『ソン・シギョンのモグルテンデ』のコンテンツを通じてパク・ソジュンと対面し、12月6日に韓国JTBCで初放送される新ドラマ『明日はきっと』の感想や、OSTに参加することになった経緯など、裏話を公開した。

ドラマ『明日はきっと』は、20代の頃に二度の恋愛をして別れたイ・ギョンドとソ・ジウが、不倫スキャンダルの記事を報じた記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密に恋愛するロマンスドラマだ。パク・ソジュンは主人公イ・ギョンド役を演じる。

ソン・シギョンは『明日はきっと』の感想を伝えるため、制作陣から事前に共有された第6話までを徹夜で視聴したといい、ドラマとパク・ソジュンの演技について惜しみない賛辞を送った。

（画像＝ソン・シギョンYouTube）パク・ソジュン（左上）とソン・シギョン

特に、男性主人公イ・ギョンドのテーマ曲をソン・シギョンが歌ったが、パク・ソジュンから依頼されたという裏話を明かした。パク・ソジュンは、ソン・シギョンが歌ったテーマ曲が第1話のエンディングで公開される予定であるという“ネタばらし”にも触れ、ソン・シギョンは照れながらも嬉しさを隠せなかった。

ソン・シギョンは『明日はきっと』を通じて、パク・ソジュンという人間、俳優をさらに好きになったとして内面的な親しみを示す一方で、「OST作業は本当に良かった」と語り、パク・ソジュンに心から感謝を伝えた。

これに対しパク・ソジュンは「とても良いことが訪れる前には、必ず大変な時期があるという。これからきっと良いことがあるはずだ」と慰めた。これは最近、ソン・シギョンが信頼していた元マネージャーから詐欺被害を受けたことを踏まえた発言と見られる。

ソン・シギョンはパク・ソジュンに「ソジュンは僕にとって本当に良い縁だと思う。大きな慰めになった。（ドラマが）うまくいってほしい」と応え、パク・ソジュンも「兄さん、頑張ってください」と励まし、強い絆を見せた。

ソン・シギョンとパク・ソジュンは『明日はきっと』を通じ、互いに力になる存在として温かい共感を交わす出会いを見せ、 多くの人々の胸を熱くする場面となった。

（写真＝ソン・シギョンInstagram）パク・ソジュン（左）とソン・シギョン

さらにこの日、ソン・シギョンの年末コンサートに関する話題でも和気あいあいとした雰囲気が広がった。パク・ソジュンが全席完売のニュースに触れて祝うと、ソン・シギョンは嬉しそうな表情を見せ、本格的なコンサート準備への意欲を見せ、期待を高めた。

なお、ソン・シギョンは11月30日に放送されたフジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』に出演し、美しい歌声でスタジオと視聴者を魅了した。

ドラマ『明日はきっと』はAmazonプライム・ビデオで12月7日から独占配信される。また、ソン・シギョンが歌うメインテーマ『ある日、ある心で』（原題）は、12月4日18時に各種音源サイトを通じて先行公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

