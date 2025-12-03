『愛の不時着』女優ソン・イェジン、美しさの秘訣は運動！背中の筋肉を鍛える姿を公開【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ソン・イェジンが背中を露出したドレスを選択したのには、理由があった。

12月3日、ソン・イェジンはSNSに「2025年の終わり。皆さんが平穏であることを願っています」という文章とともに運動中の動画を公開した。

動画で、ソン・イェジンは年末も休まず運動をしながら、健康と体型を管理した。先立って、彼女は「青龍（チョンニョン）映画賞」授賞式で背中が丸見えのドレスを着て話題になった。出産後も完璧な体型を保つ秘訣は、ほかならぬ運動だった。

（写真左＝ソン・イェジンInstagram、写真提供右＝OSEN）

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

特に、ソン・イェジンは背中の筋肉に集中した姿を見せ、注目を集めた。このような姿は、これまで清純なイメージで愛されてきた彼女の雰囲気とはまったく違って、より大きなギャップとなった。

なお、ソン・イェジンは俳優ヒョンビンと結婚し、息子がいる。

◇ソン・イェジン プロフィール 1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

